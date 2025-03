Bajo el sol, buena diversión con protección

Silvia Ojanguren

Diseñada para la familia, en Casa Banana Boat se disfruta mientras se aprende lo importante que es proteger la piel de los efectos del sol.

Es el lugar ideal para concienciar sobre la importancia de la protección solar como parte esencial de nuestra rutina diaria, y lo hace de manera divertida y educativa, mostrando toda la familia de productos de la marca.

Casa Banana Boat abrió sus puertas el viernes 28 de 12:00 pm a 8:00 pm y el sábado 1 de marzo de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. en Lucerna #32, colonia Juárez, CDMX.

Áreas de acción

Está dividida en zonas interactivas en las que se pueden explorar los productos y valores de la marca, con actividades diseñadas para todas las edades que garantizan momentos inolvidables:

Zona Sport: protección para tus momentos activos

Si te gusta el deporte, en esta zona podrás descubrir cómo protegerte del sol mientras disfrutas de tus actividades favoritas al aire libre. El protagonista es Dry Balance Sport, el protector solar ideal para deportistas. Su fórmula te mantiene seco y fresco, resiste el sudor y no es grasosa. ¡Así podrás seguir disfrutando de tu deporte sin preocupaciones!

Zona Family-Kids: diversión y protección para los más pequeños

Está pensada para que los más pequeños desarrollen sus habilidades físicas mientras se divierten. Los padres también podrán disfrutar y participar en las actividades. El protector solar perfecto para niños es Kids Sport, con FPS 50. Esta fórmula no irrita la piel, no corre a los ojos y está disponible en formato loción, roll on o spray. Además, su tecnología Power Stay garantiza una protección duradera y resistente al sudor, para que los más pequeños jueguen sin parar mientras están protegidos.

Zona Playa: ¡sol, agua y protección!

En la zona de playa, podrás disfrutar de experiencias vacacionales mientras aprendes sobre Nest Domes, una acción de responsabilidad social de Banana Boat para proteger a las tortugas marinas y sus nidos del calor extremo. Descubre cómo el aumento de la temperatura afecta a la incubación de los huevos y qué acciones podemos llevar a cabo para proteger este valioso hábitat.

Para disfrutar de estas actividades de manera segura, Banana Boat te ofrece Aqua Protect, un protector solar con FPS 50+ que proporciona 4 horas de resistencia al agua. Su rápida absorción y su fórmula no grasa te garantizan una protección duradera mientras te diviertes en el agua.

Y para los más pequeños, Aqua Protect Kids es la opción ideal. Con FPS 50+, es resistente al agua, se absorbe rápidamente, no es grasoso y es hipoalergénico, lo que lo convierte en el mejor aliado para la piel sensible de los niños.

En Casa Banana Boat también tendrás la oportunidad de conocer un lanzamiento innovador que cuidará tu rostro de manera única:

● Face Fluid: una protección solar facial ultraligera, ideal para el día a día. Con muy alta protección UVA/UVB, testada dermatológicamente y formulada con ácido hialurónico que humecta tu piel durante 12 horas. Además, su aceite de jojoba ayuda a prevenir ciertas líneas de expresión. ¡Todo ello con un suave acabado mate! ¡Es perfecto para tu rutina diaria!

Para complementar tu rutina de protección solar corporal diaria, también tenemos:

● Advanced Protection: este protector solar para el día a día ofrece una protección muy alta contra los rayos UVA/UVB, está clínicamente testado y proporciona un acabado mate, sin sensación grasosa, garantizando confort y protección durante todo el día, teniendo en cuenta que tienes que re aplicarte de 2 a 4 horas.