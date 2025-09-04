Vacunación, acción salvavidas, estancada su cobertura

Silvia Ojanguren

Una vacuna salvavidas, su efecto protege de muchos males y brinda seguridad en la vida, pero por diversas causas en los últimos años ha dejado de ser prioritaria en muchos lugares y enfermedades erradicadas o controladas han regresado con furia.

En México la vacunación se ha estancado durante la última década, escenario en el que Sanofi destacó su relevancia en todas las etapas de la vida y llamó a la población a fortalecer la prevención.

Mirar sanos al futuro

En Sanofi “buscamos recuperar la confianza en la vacunación y avanzar hacia coberturas que garanticen la protección de toda la población”, señaló Paola Martorelli, directora de Asuntos Corporativos de Sanofi LATAM.

La vacunación es la medida más efectiva, después del suministro de agua potable, de acuerdo con la OMS y el UNICEF, la vacunación infantil registra la mayor caída mundial en 30 años, en el caso de México solo 26 % de los niños de dos años cuentan con su esquema completo.

En el panel “Vacunación para toda la vida”, especialistas médicos coincidieron en que es urgente recuperar los esquemas completos, así como reforzar la vacunación contra tosferina e influenza en pacientes embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“El descenso en las coberturas ya se refleja en brotes de enfermedades erradicadas como sarampión y controladas como tosferina», alertó el doctor Miguel Ángel Minero.

Hasta la semana epidemiológica 30 de 2025, se han reportado 1,267 casos confirmados de tosferina y hay que recuperar los esquemas completos: es la única forma de garantizar inmunidad colectiva y evitar que estos brotes se conviertan en emergencias de salud pública, afirmó.

El especialista indicó que la innovación ha permitido ampliar la protección frente a virus como el Sincicial Respiratorio (VSR), cuya evolución puede ser impredecible y es una de las principales causas de hospitalización en lactantes menores de 12 meses, que nacen antes o durante la temporada invernal, la cual contiene la mayor circulación del virus.

Vacunas para la vida

Más allá de la infancia, hay infecciones que representan un riesgo importante en las personas adultas. La influenza no solo puede derivar en complicaciones respiratorias, sino cardiovasculares.

Un estudio publicado en New England Journal of Medicine reveló que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco puede aumentar hasta seis veces en la semana posterior a un diagnóstico de influenza, lo que subraya la importancia de vacunar a este grupo para proteger su salud y reducir riesgos asociados.

Sin duda, la vacunación es indispensable en mayores de 50 años y en quienes viven con obesidad, diabetes e hipertensión, ya que a partir de esa edad se incrementa la probabilidad de padecer afecciones crónicas que aumentan la vulnerabilidad.

El Protocolo Nacional de Atención Médica recomienda reducir la edad para la aplicación de la vacuna influenza a partir de los 50 años.

El cardiólogo Martín Rosas cuenta que la influenza puede aumentar 10 veces más el riesgo de ataque cardiaco. Por esto, es fundamental la vacunación en grupos de riesgo y la inclusión de adultos mayores de 50 años para prevenir complicaciones cardiovasculares.

Premio a proyecto de vacunación

Sanofi lanzó décimo primera edición del Premio Vacunar para dar oportunidades, iniciativa que reconoce a las personas que hacen posible la vacunación en México.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 17 de septiembre, contará con un grupo evaluador integrado por instituciones de gran relevancia.

Por esto, Patricia Cervantes, directora médica de Vacunas en Sanofi México, dijo “la vacunación debe ser inclusiva:

“Proteger a bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, así como a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Nuestro compromiso en Sanofi es acompañar con ciencia e innovación a médicos, pacientes y autoridades para que cada persona reciba la protección adecuada, en el momento adecuado”.