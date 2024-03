Belleza por un Futuro, apoyo total a la mujer

Silvia Ojanguren

En 2016 nació el programa Belleza por un Futuro con el patrocinio del Grupo L’Oréal y ha apoyado a más de 3 mil 250 mexicanas y logrado un impacto tangible compartido con Casa Gaviota,

Es un hecho que se ha logrado empoderar a miles de mujeres en comunidades mexicanas y por eso Grupo L’Oréal México celebró ahora la graduación de la generación 2023 que recibió capacitación profesional y gratuita en belleza y estilismo para mujeres en situación vulnerable.







Su objetivo principal es apoyar a mujeres a reinsertarse en el espacio laboral, impulsando su independencia económica para favorecer positivamente al desarrollo personal y al de sus familias.

Las herramientas que brinda permite mantener un equilibrio psicoemocional, aumentando las oportunidades de empleabilidad para miles de mujeres.

“En Grupo L’Oréal, tenemos el firme propósito de impulsar la equidad de género…”, afirmó Araceli Becerril, Directora de Responsabilidad Corporativa, Comunicación y Asuntos Públicos de Grupo L’Oréal.

Una cosa muy importante es impulsar las habilidades laborales de las mujeres para romper con círculos de violencia hasta el apoyo y visibilización del papel femenino en la ciencia y la academia, agregó.

Belleza por un Futuro busca que, tanto en la Compañía como en la sociedad, las expectativas de las mujeres coincidan con las oportunidades disponibles para ellas”, destacó.

Araceli Becerrilafirm´ó que “este año nos entusiasma y enorgullece cerrar un ciclo lleno de talento y creatividad femenina de la mano de nuestras apasionadas estudiantes del programa Belleza por un Futuro”.

Siguendo la pista

El Grupo hace un seguimiento puntual de las egresadas durante dos años, acompañándolas en su proceso de inserción a la vida laboral y revelando que el 58% de las mujeres graduadas tienen independencia económica, cuentan con ingresos y gracias a las herramientas otorgadas durante el ciclo han logrado erradicar de sus vidas los círculos de violencia.

El programa embellece el futuro de las mujeres y espera impactar a 5 mil egresadas en 2025.

La finalidad es continuar apoyando a las mujeres del programa, por eso L’Oréal resalizó un estudio entre más de 500 beneficiarias en 6 países, misamo quye reveló que 64% de las participantes tuvo acceso al empleo o emprender negocios o proyectos propios.

Dolores Blancas, presidenta de Casa Gaviota, aseguró “es emocionante concretar capítulos, que permiten abrir posibilidades y caminos a mujeres mexicanas…

“Brindarles herramientas y las mejores bases, amplía su panorama, haciéndolas capaces de elegir de forma autónoma respecto a su futuro para convertirse en dueñas de su propio rumbo.

De 2020 a 2025 L’Oréal invertirá unos 100 millones de pesos para impulsar a 40 mil mexicanas con programas e iniciativas en favor del empoderamiento: Belleza por un Futuro, Para Mujeres en la Ciencia, Fondo para las Mujeres L’Oréal y programas de marcas: Stand Up Contra el Acoso Callejero, El Abuso no es Amor, Write your Future y Brave together.