Combinación infalible para limpieza bucal a fondo

Por si no lo sabes, una pasta dental de limpieza profunda, un enjuague bucal sin alcohol y un irrigador bucal, son herramientas prácticas y efectivas para proteger tu boca de la placa, caries, mal aliento y manchas.

Y juegan en tu favor productos de TheraBreath, Waterpik y Arm & Hammer marcas expertas en salud oral que, al combinarse, ofrecen una rutina completa, eficaz y fácil de mantener a diario.

Cinco pasos para una rutina efectiva

1. Prepara tu boca con una limpieza profunda usando el irrigador Waterpik

Tip: Úsalo antes de cepillarse para eliminar restos de comida y placa en zonas de difícil acceso.

Ajusta la presión del agua cómodamente e inicia con la potencia más baja si es tu primera vez.

Dedica al menos un minuto, recorriendo líneas de encías y espacios interdentales.

Cámbialo de boquilla según tus necesidades: ortodoncia, implantes o encías sensibles.

Úsalo mínimo una vez al día para optimizar la salud de tus encías.

El irrigador bucal Waterpik elimina hasta 99.9% de la placa en zonas a donde el cepillo no llega. Su uso constante mejora notablemente la salud de las encías, reduce el sangrado y es especialmente útil para personas con ortodoncia, implantes o coronas.

Su diseño ergonómico y sus múltiples boquillas lo hacen práctico y eficiente, convirtiéndose en el aliado ideal para una limpieza bucal profunda y diaria.

2. Cepilla a profundidad con Arm & Hammer

Tip: Cepíllate por lo menos dos veces al día con movimientos suaves y circulares.

Una pasta dental con bicarbonato de sodio grado farmacéutico limpia sin dañar el esmalte.

Dedica dos minutos: divide tu boca en cuadrantes y asegúrate de cubrir cada zona.

No olvides la lengua y el paladar para remover bacterias que causan mal aliento.

Para mejores resultados de blanqueamiento, evita bebidas que manchan tus dientes.

Formulada con bicarbonato de sodio de grado farmacéutico, la pasta dental Arm & Hammer limpia profundamente sin dañar el esmalte, neutraliza ácidos, fortalece los dientes y remueve manchas superficiales para una sonrisa visiblemente más blanca.

Contiene flúor para proteger contra las caries y ofrece una sensación de limpieza duradera gracias a su sabor refrescante.

3. Refuerza tu frescura con TheraBreath

Tip: Usa 15 ml de enjuague y haz gárgaras durante 30 segundos.

Prefiere fórmulas sin alcohol ni agentes agresivos para evitar ardor.

Elige opciones con oxígeno activo para combatir el mal aliento desde la raíz.

Úsalo después de cada cepillado y antes de dormir para mayor protección.

Ideal para quienes buscan un cuidado consciente y sin colorantes artificiales.

TheraBreath combate el mal aliento desde la raíz gracias a su tecnología de oxígeno activo, que elimina las bacterias causantes del mal olor sin alcohol ni ingredientes agresivos.

Su fórmula también ayuda a reducir la placa, prevenir la gingivitis y proteger las encías.

Es vegano, libre de SLS y colorantes artificiales, ideal para quienes buscan una solución eficaz, consciente y segura.

4. Mantén la constancia: tu rutina, todos los días

No basta con hacerlo de vez en cuando: la clave está en la constancia diaria. Lleva contigo una versión de viaje de tu enjuague y considera un irrigador portátil si sales de vacaciones.

5. Visita a tu dentista regularmente

Combina tu rutina en casa con visitas profesionales. Un chequeo cada seis meses potencia todo tu esfuerzo y previene problemas futuros.