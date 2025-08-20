Conserva tu piel bella, radiante y saludable toda la vida

Silvia Ojanguren

La piel no tiene etiquetas, es un hecho y no importa su edad, tono o tipo: cada una tiene su historia y necesidades y por eso nace Derma, especialistas en tu piel.

La crearon especialistas en piel, es una nueva línea dermocosmética para cuidar y protegerla en todas las etapas de su vida.

La magia está en su tecnología avanzada, fórmulas inteligentes y alta seguridad dermatológica, Derma, especialistas en tu piel.

Es exclusiva de Farmacias del Ahorro y une ciencia e innovación para ofrecer soluciones visibles y efectivas ante los retos diarios: estrés, radiación solar, luz artificial y toxinas ambientales.

Su lanzamiento cuenta con el respaldo de Derma de Farmacias del Ahorro, con más de 40 años de experiencia en el mercado del cuidado de la piel.

“Queremos que el cuidado de la piel deje de ser exclusivo y se convierta en un acto real de inclusión, bienestar y belleza para todos”, cuenta Tere Sánchez, Directora comercial No Farma de Farmacias del Ahorro.

Afirma “creamos fórmulas accesibles seguras y efectivas que cuidan la piel, sin provocar reacciones adversas y con resultados visibles desde las primeras aplicaciones”.

Todo bueno

Los productos Derma, especialistas en tu piel, han sido probados clínicamente en distintos fototipos y condiciones cutáneas, demostrando alta tolerancia incluso en pieles sensibles o reactivas.

Están formulados en laboratorios de prestigio internacional, cumplen con los más altos estándares, garantizando calidad, innovación y seguridad dermatológica.

Entre sus ingredientes clave destacan concentraciones superiores de ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C, péptidos y ceramidas, que hidratan, protegen y mejoran visiblemente la textura y luminosidad de la piel.

Claudia Ramírez, Directora de Marketing Farmacias del Ahorro, explica que “la piel no tiene etiquetas: tiene necesidades, habla y expresa emociones.

En Derma, especialistas en tu piel, escuchamos, respetamos y respondemos con soluciones reales para todas las pieles con todos los cuidados”.

Cosas cuentan mucho

La línea incluye 18 productos diseñados para cubrir todas las etapas y necesidades:

Limpieza inteligente: agua micelar, gel limpiador.

Hidratación profunda: cremas de día y noche, boosters y sérums.

Tratamientos especializados: sérum anti-imperfecciones, vitamina C, contornos de ojos con ceramidas o efecto antiarrugas.

Fotoprotección avanzada: protectores solares SPF 30+ y SPF 50+, con y sin color, resistentes al agua y con acabado invisible.

Belleza con ciencia y consciencia

Derma, especialistas en tu piel, no solo cuida la piel, atiende el entorno y respeta la diversidad, es Cruelty free, cuenta con formulaciones veganas en varios productos; transparencia total en ingredientes y resultados; y precios accesibles para ampliar la disponibilidad del cuidado dermocosmético de calidad.

“Derma, especialistas en tu piel, más que una rutina de belleza, representa un acto de respeto hacia la piel y hacia la diversidad, ofreciendo soluciones efectivas para cada etapa, condición y necesidad”, afirma Gabriel Zavala Barrera, COO de Farmacias del Ahorro.

Esta nueva línea es exclusiva y está disponible en todas las sucursales y canales digitales de Farmacias del Ahorro.