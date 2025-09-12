Dale un giro a tu belleza y luce deslumbrante

Vida idea Segura

Un tema de relevancia es que, en el arte de la belleza, hay rostros que no buscan cambiar, sino armonizar, porque entienden que el paso del tiempo no se detiene, pero sí puede mantenerse con gracia si se acompañan de la ciencia.

Es un hecho que la medicina estética mínimamente invasiva tiene en el ácido hialurónico un gran escultor de la armonía facial.

Hay que entender que no es para transformar, sino para resaltar: simetría, estructura y naturalidad.

Como lienzo eterno

La doctora Guadalupe Villa experta en rejuvenecimiento de la clínica CLÉO Anti Aging & Spa recuerda:

“El ácido hialurónico no es solo volumen, es estrategia, es sutileza, es una herramienta para devolverle al rostro su equilibrio, sin borrar su historia”.

Se trata de una molécula natural y su principal función es retener agua, lo que le confiere un poder hidratante excepcional. Pero con el tiempo, disminuye, dando lugar a líneas de expresión, pérdida de volumen y flacidez:

Cuando se aplica como filler, se convierte en el aliado perfecto para definir pómulos, proyectar el mentón, perfilar la mandíbula o devolverles vida a los labios.

Todo, sin alterar la expresión natural del rostro:

“No hay por qué temerle al riesgo de un volumen exagerado o desproporcionado, ya que, utilizado correctamente, con el ácido hialurónico se pueden lograr rostros hidratados profundamente y estilizados con delicadeza”, explica.

¿A qué edad es recomendable?

La doctora Villa cuenta de una visión por etapas, en que el ácido hialurónico se adapta a las necesidades de cada persona:

• A partir de los 25 años es el momento preventivo. Dosis exactas de ácido hialurónico ayudan a hidratar profundamente y a prevenir la formación de líneas finas en zonas estratégicas del rostro.

• Entre los 30 y 40 años se inicia el trabajo de armonización facial. En esta etapa se pueden comenzar a notar leves asimetrías, pérdida de soporte en mejillas o surcos marcados.

En ese tiempo el objetivo es preservar la estructura facial sin exagerar los rasgos.

• Después de los 45 años, el tratamiento se vuelve más restaurativo. Es cuando el rostro necesita apoyo estructural: se trabaja la región mandibular, se redefine el óvalo facial y se suavizan los signos visibles del tiempo.

No se trata de borrar el paso de los años, sino de acompañarlos con elegancia.

No lo olvides

“Un rostro bien tratado no se ve inflado ni artificial. Se ve descansado, proporcionado y lleno de luz. Los pacientes no escuchan ‘¿qué te hiciste?’, sino un gran ‘¡te ves increíble!’”, afirma.

Cada procedimiento se diseña como una experiencia personalizada en cada evaluación médica, bajo la filosofía de equilibrar. “Con un enfoque integral se pueden lograr soluciones precisas, seguras y sin tiempos largos de recuperación”.