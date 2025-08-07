Dale una grata sorpresa a tu cuerpo bajo la regadera

Silvia Ojanguren

Hay algo sorprendente bajo la regadera: Shampoo en Barra para cuerpo y cabello, alternativa eco-amigable, práctica y eficaz para acompañar la rutina diaria de higiene para personas desde los tres años.

Su fórmula es vegana, biodegradable y compuesta por 94% de ingredientes de origen natural y es una creación de Mustela, marca experta en el cuidado de la piel de toda la familia.

Buen día buen baño

Este shampoo sólido está enriquecido con aceites de aguacate orgánico y de oliva orgánico de la región de la Provence en Francia. Son ingredientes seleccionados por sus propiedades nutritivas y su origen sustentable.

Algo para no dejar pasar es que, sin jabón, sin tensioactivos sulfatados ni siliconas, el Shampoo en Barra de Mustela limpia suavemente la piel y el cabello.

Su tarea se cumple gracias a sus tensioactivos suaves de origen natural que generan una espuma ligera y cremosa.

Además, su alta tolerancia cutánea lo hace ideal para todos los miembros de la familia a partir de los tres años.

Bajo la lupa

● 100% de los usuarios confirma que genera espuma fácil y suficiente.

● 98% considera que limpia suavemente piel y cabello.

● 87% percibe un cabello más brillante.

● 81% dice que el cabello se desenreda fácilmente.

Su diseño en forma de hoja facilita el agarre y representa el compromiso de Mustela con la naturaleza.

Su envase, 100% libre de plástico, está elaborado con cartón reciclable proveniente de bosques gestionados sosteniblemente.

Una opción práctica, sensorial y responsable

La esencia neutra y delicada, su textura agradable, y su formato compacto y duradero convierten al Shampoo en Barra en una experiencia sensorial que también cuida al planeta.

Mustela reafirma así su compromiso con la salud de la piel, el bienestar de las familias y la protección del medio ambiente.