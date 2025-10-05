Donas especialmente dulces y sabrosas de otoño

Vida Idea Segura

El clima cambia con la llegada del otoño y Krispy Kreme lo saluda con una colección de sabores cálidos, dulces y reconfortantes que te harán disfrutar al máximo esta temporada.

La deliciosa temporada comenzó y hasta el 9 de octubre estará disponible una edición limitada compuesta:

Dos donas especiales, una bebida de temporada diseñada para consentir todos los antojos con lo mejor de los ingredientes otoñales, y la llegada de un nuevo café premium.

Conoce los nuevos sabores de otoño:

Pastelillo Pumpkin Spice: Suave pastelillo con sabor Pumpkin Spice, glaseado y cubierto para un toque especiado que reconforta.

Glaseada Original de Mocha: La clásica dona glaseada de Krispy Kreme, ahora con un sutil y delicioso toque de mocha.

Bebida de Horchata: Cremosa y deliciosa, con un toque de canela. Disponible en versión caliente, fría (con leche) y frozen (a base de agua), ideal para cualquier momento del día.

“Este otoño, Krispy Kreme trae una deliciosa propuesta para quienes aman los sabores de temporada”, asegura Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme México.

Otoño es especial con el toque especiado del pumpkin spice, el aroma irresistible del mocha y la dulzura tradicional de la horchata, esta edición limitada está pensada para crear momentos de antojo que se disfrutan mejor con una caja de Krispy Kreme.

Un punto extra: mejoró su selección de café con una nueva mezcla de granos de altura que logran un sabor balanceado, con cuerpo envolvente, acidez vibrante y un aroma irresistible.

Ideal para cualquier tipo de preparación, desde el clásico americano, hasta las combinaciones más deliciosas como un Caramel Latte.

Esta línea estacional busca conquistar los sentidos de los amantes del antojo y los sabores reconfortantes. Recuerda que ahora también podrás pedirte tu Dona Glaseada Original “Caminera” por tan solo 20 pesos en la compra de cualquier docena, por si surge un antojo extra y no llegues a tu destino con tu docena incompleta.

¡Porque en Krispy Kreme® siempre hay algo nuevo que probar… y este otoño, no te lo puedes perder!