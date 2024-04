El arte de improvisar

Vida Idea Segura

Hay momentos en que no hay más que encontrar soluciones a algo inesperado, pero hay que tener en cuenta que resolver sobre la marcha no es improvisar, encontrar la forma adecuada es lo que enseña Neil Mullarkey en su libro En el momento.

Neil Mullarkey comienza con algo inesperado, al mencionar:

“Puede que nunca hayas visto un espectáculo de improv. La mayoría de la gente no lo ha hecho. Puede que no creas que es posible que un equipo realice un espectáculo entero ´en el momento´, basándose en las sugerencias el público. Yo no lo creía…

“Nunca antes había visto un espectáculo de improv hasta que participe en uno, ahora viajo por el mundo enseñando improv y otras habilidades de comunicación a empresarios”.

Un punto de interés

Los editores de Quarzo aclaran que en la actualidad la nueva normalidad no ha traído una evolución en la forma de trabajar, nos dimos cuenta que el trabajo desde casa no sólo es posible, sino que, además, es más productivo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que el home office ha generado nuevos desafíos, esto por el impacto de la ausencia de interacción personal en el espacio de trabajo, lo que frena la forma de pensar y actuar en el momento.

Mencionan que con la improvisación como base y con un simple método de “escuchar-aceptar-dar”, Neil Mullarkey ha juntado dos áreas de experiencia para proponer una forma creativa de desarrollar confianza y comunicación en el trabajo.

Al leer En el momento, dicen los editores, te armas de poderosas estrategias para tomar los riesgos necesarios en el trabajo y resaltar y salir adelante.