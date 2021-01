El cine una opción para pasarla bien en casa

Apuntes de Vida Idea Segura

La plataforma donde solo se paga por lo que ve es Cinépolis Klic, que se caracteriza porque siempre está en busca de innovadoras opciones de contenido para todos los gustos y es una de las sedes de la 11° edición de MyFrenchFilmFestival y tiene disponibles grandes películas del cine francés dentro de su catálogo.

A continuación, te compartimos un par de opciones para un maratón de cine francés inolvidable:







Retrato de una Mujer en Llamas, dirigida por Céline Sciamma (Tomboy) y protagonizada por Noémie Merlant (A Good Man) y Adèle Haenel (La Chaqueta de Piel de Siervo). La historia gira en torno a Marianne, una pintora que recibe un encargo muy especial: retratar a Héloïse, quien acaba de salir del convento y va a casarse. Este retrato de bodas tiene que realizarse sin que ella lo sepa, por lo que Marianne la investigará a diario.

El Ángel Envenenador, protagonizada por Déborah François (El Niño) y dirigida por Stéphanie Pillonca (C’est toi que j’attendais). La cinta está situada en 1800, cuando una pequeña niña enferma intenta sobrevivir como sea posible, mientras la Gran Bretaña vive duros momentos al estar sometida por un clero dominante, mientras la economía se hunde. Esta joven es el ángel envenenador.

Cinépolis Klic, te invita a celebrar la democracia con el canal “Películas sobre Presidentes”, en donde encontrarás los mejores títulos sobre lo que significa ser el líder de una nación.

Todos los hombres del presidente. En 1972, los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, interpretados por Robert Redford (The Old Man and The Gun) y Dustin Hoffman (Totosie), respectivamente, emprendieron un trabajo de investigación periodístico que resultaría en el descubrimiento del famoso caso Watergate y en la renuncia del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

Vice: El vicio del poder. Luego de la renuncia del presidente Nixon, los pocos republicanos que no estaban asociados al gobierno ganan inmediata importancia. Vice retrata el ascenso de Dick Cheney, interpretado por Christian Bale (Batman Begins), desde su juventud y hasta llegar a ser vicepresidente de los Estados Unidos. La cinta es dirigida por Adam McKay (The Big Short).