El corazón de los niños que podemos salvar

Vida Idea Segura

Algunos problemas del corazón son una pesadilla para muchos niños, porque las cardiopatías congénitas son la segunda causa de muerte en menores mexicanos de 5 años.

Laura Mex García, directora de Fundación Lilo, cuenta que el rompecabezas incluye la falta de diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento adecuado.

La carencia de acceso a la salud lleva al llamado “tercer sector”, formado por organizaciones sin ánimo de lucro, a ser sido garante de la salud de nuestras infancias.

El papel de las organizaciones significa ayuda vital para rescatar el máximo de vidas posibles. “En Lilo trabajamos para revertir la estadística a través de un modelo de intervención integral, flexible y replicable, centrado en el paciente y su familia”.

Asunto médico

El cardiólogo Carlos Alcántara Noguez dijo que la magnitud del problema de las cardiopatías congénitas en México, demanda diagnóstico temprano y una intervención adecuada para garantizar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

No todo es oscuro. Gracias al progreso de la ciencia, 98% de las cardiopatías congénitas pueden ser corregidas con éxito.

Las cardiopatías congénitas son un problema de salud pública se requieren esfuerzos de la sociedad civil, la iniciativa privada, el gobierno e, incluso, la academia.

Vivencias valiosas, un niño beneficiario de Lilo, compartió su historia: “Mi nombre es Julio y nací con una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía que me impedía caminar, tenía dificultades al hablar y lo más triste, para mí, era saber que no podía jugar fútbol… hasta que llegué a Lilo y me operaron para reparar mi corazón”.

Jaime Cervantes Covarrubias, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Lilo, invitó a la sociedad a unirse a la causa:

«El compromiso es enorme y no descansaremos en nuestra labor por brindar cada vez más apoyo a niños, niñas y grupos de apoyo, así como fortalecer nuestras redes de ayuda y obtener más donaciones».

Se estima que cada año nacen en México de 16 mil a 18 mil niños con cardiopatías congénitas y muchos de ellos carecen de atención médica oportuna.

Desde su creación, la Fundación Lilo ha beneficiado a 8,858 niñas y niños a través de su Programa de Tamizaje Cardiaco Neonatal. Y también gestionó la realización de 34 cirugías de corazón y 53 cateterismos cardíacos.

La Fundación Lilo produjo el cortometraje «Llamado al corazón» que forma parte del programa «Conciencia Cinemex» de la Fundación Grupo México, que brinda a varias organizaciones sin fines de lucro la oportunidad de promover su causa a través de la magia del cine. «Llamado al corazón» será proyectado en 2677 salas de cine distribuidas en 234 complejos de todo el país hasta el 24 de abril de 2024.