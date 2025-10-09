El Festival Chocolate, Pan y Vino, hay que probar

Vida Idea Segura

En el Parque Naucalli está puesta la mesa para que las familias prueben las delicias que ofrece el Festival Chocolate, Pan y Vino, ya que podrán adquirir y consumir productos y alimentos de alta calidad.

La organización corre a cargo del Municipio de Naucalpan de Juárez, La Cava de Maja y La Casa del Vino.

Uno objetivo del festival es impulsar la actividad de servicios y comercios del municipio, en cuanto a la producción de pan se refiere, puesto que es un sector que detona economía en la región, dijo Antonio Calvillo Ibarra, director de La Casa del Vino y coordinador del evento.

Agregó “hemos incorporado en esta segunda edición del festival el Primer Concurso Elaboración del Mejor Pan de Naucalpan”.

Sabroso y ganador pan

El concurso promueve y premiar a los panaderos por sus habilidades y conocimientos en la elaboración del pan en los pueblos y barrios originarios de Naucalpan: www.festivalchocolatepanyvino.com.mx

Mucho sabor y economía Miguel Adolfo Becerril Ortiz, director de Desarrollo y Fomento Económico de Naucalpan, indicó que el Festival es una plataforma para los productores locales y fortalece el sentido de comunidad y orgullo local, al tiempo que posiciona a Naucalpan como destino para eventos culturales.

En esta ocasión, el invitado especial será el estado de Chiapas que sorprenderá con su variedad de productos tradicionales.

Esta segunda edición concentrará parte de las festividades del Día Nacional del cacao en México (2 de septiembre), Día Internacional del cacao, (13 de septiembre), Día de Muertos (1 y 2 de noviembre) y Día Nacional del Vino en México (7 de octubre).

El festival contará con la participación de expertos en la repostería y vinos, quienes impartirán ponencias en la materia.

Habrá degustaciones de chocolates artesanales, panes frescos y tradicionales, así como, maridajes de vino con chocolate.

La chef Karla Bravo, presentará: Introducción a la panificación de Masa madre; y Panadería salada y dulce con masa madre. La chef Sonia Hernández, expondrá Los maridajes conscientes: vino y alimentos ancestrales para nutrir cuerpo y alma. Los chefs David Núñez Almazán y Javier Hernández demostrará El maridaje chocolate y vino.

Habrá catas y sugerencias de alimentos para una mejor experiencia gustativa con expertos.

Participan la Espiga y Fermento, Kuxtal Chocolatería Artesanal, Fide Chocolatería, Vaconse, Chontalpa, Nutresse, Chilipines, Luvic Tablas y Tapas, Natural Te, Charchuteria H.A.M…

Quesos Don Bulmaro, Quesos Brito, Luvic Tablas y Tapas, Vinícola Baron Blache, Vinos LT, Bodega Cuna de Plata, Hacienda de Letras…

La Cava de Maja, La Casa del Vino, Comercializadora Burgos, Vita de Vie, Vinícola Once Gatos, Vinos Alex Sotelo, Paella Artesanal del Capitán, Parrilla Argentina Chuflín, Asados Maravillas.

La Unión de Productores de Pan Grande de Acámbaro de Guanajuato presentará su tradicional ‘Lluvia de pan’, en que diferentes productores donan una cantidad considerable de pan para regalar a los visitantes.

Habrá música con las en vivo, participarán bandas de rock Cuidado con el Perro y Supernova y actuarán imitadores de Michael Jackson y Juan Gabriel. Para los más pequeños se tendrá una zona de títeres y maquillaje.

La cita del Segundo Festival Chocolate, Pan y Vino se realizará 10, 11 y 12 de octubre de 10:00 a 18:00 horas, en la Plaza Central del Parque Naucalli, ubicado en Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, colonia Boulevares, C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La entrada es gratuita. Para más información consultar:

www.festivalchocolatepanyvino.com.mx