El futuro limpia en casa, aspiradora robot genial

La modernidad derriba fronteras y llegó a los hogares con las nuevas aspiradoras de LG, pensadas para estilos de vida europeos, son máquinas que ofrecen rendimiento confiable.

Son aspiradoras robot que brindan más comodidad, higiene y tranquilidad, aseguró Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company.

“Nuestro compromiso es desarrollar innovaciones que respondan a las diversas necesidades de nuestros clientes y que aporten facilidad y elegancia a la vida diaria”.

Un apuesta por el futuro

LG Electronics presentantará en IFA 2025 cuatro nuevas soluciones de aspirado diseñadas pensando en las necesidades para el mercado europeo.

Incluye una aspiradora robot con función de trapeado a vapor, una estación empotrada para robot aspirador, una aspiradora de varilla y una aspiradora de varilla con función húmedo-seco.

Con un diseño moderno, gran potencia y conveniencia mejorada, estas innovaciones reafirman el compromiso de LG de hacer la vida diaria más sencilla para los consumidores en toda Europa.

La nueva aspiradora robot de LG con mejoras significativas eleva el estándar de la limpieza en el hogar al combinar funciones avanzadas con diseño que se integra a cualquier espacio gracias a su aspecto tipo mueble.

Está equipada con una avanzada capacidad de limpieza con vapor, esta solución elimina de manera efectiva la grasa y los líquidos derramados.

Su estación de acoplamiento autónoma, diseñada como un mueble funcional, autoesteriliza la mopa con agua y vapor caliente, asegurando higiene y frescura tras cada uso.

Este aparato incorpora una potencia de succión superior, más del doble que la versión anterior, proporcionando una limpieza profunda tanto en superficies duras como en alfombras.

Equipada con un chip de inteligencia artificial, la aspiradora reconoce distintos factores del entorno —desde polvo y suciedad hasta muebles y objetos del hogar—, lo que le permite navegar y limpiar con mayor precisión.

Su sistema de detección de alfombras la envía a la estación de carga para desacoplar la mopa, evitando manchas y mejorando la eficiencia:

La base cuenta con un diseño elegante que se adapta a cualquier interior y, para mayor seguridad, el robot incorpora la plataforma LG Shield para proteger los datos de los usuarios.

Todo fácil

Diseñada pensando en los hogares europeos, la estación empotrada para robot aspirador de LG aprovecha el espacio bajo el fregadero de la cocina para una instalación práctica y sin ocupar lugar adicional.

La puerta automática, prácticamente invisible cuando está cerrada, permite que el robot entre y salga sin intervención del usuario, manteniendo un estilo minimalista en la cocina.

La estación integra un sistema de circulación de aire que reduce el ruido al vaciar el depósito de polvo y ofrece una experiencia completamente automatizada con suministro y drenaje de agua automáticos.

Un sensor de turbidez supervisa en tiempo real el estado de la mopa y activa el lavado cuando detecta suciedad, garantizando eficiencia y menor consumo de energía.

Rendimiento duradero

La nueva aspiradora de varilla de LG mantiene un rendimiento estable gracias a la tecnología Micro Cyclone y a su renovado sistema de limpieza de filtros.

Mejora el diseño anti alergias, este nuevo dispositivo integra un sistema automático de vaciado de polvo que evita el contacto directo con las partículas al vaciar el depósito.

Su estación de almacenamiento y carga, de tamaño compacto y estilo elegante, puede colocarse cómodamente en cualquier rincón del hogar, optimizando el espacio y la comodida

Limpieza fácil y sin esfuerzo

LG presenta su aspiradora vertical wet-dry (húmeda y seca), diseñada para responder a la creciente demanda de los consumidores en Europa por soluciones de limpieza más ligeras y prácticas.

Su diseño liviano y fácil de maniobrar ayuda a reducir la tensión y la fatiga en las muñecas durante el uso.

Incorpora la función AI Roller Control, que disminuye el esfuerzo físico y mejora la facilidad de manejo, permitiendo que la aspiradora se desplace suavemente al empujarla o jalarla sobre diferentes superficies.

Gracias a la inteligencia artificial de LG, aprende de los patrones de limpieza de los usuarios para optimizar la eficiencia. Su rodillo ofrece gran potencia para aspirar tanto líquidos —como salsas— como partículas sólidas de mayor tamaño, desde cereal hasta croquetas para mascotas.

La luz LED integrada facilita detectar residuos en zonas poco iluminadas, y para mayor higiene, la mopa se lava con agua caliente, se esteriliza con vapor y se seca con aire caliente, manteniéndose fresca tras cada uso.