El mágico color del macaron en tus uñas

Le Sweet es la línea de esmaltes de uñas de secado al aire de Le Mini Macaron, en una innovadora colección que combina fórmulas veganas, con el poder de superalimentos para fortalecer las uñas.

Son 18 tonos altamente pigmentados que ofrecen infinitas posibilidades creativas, desde los clásicos neutros hasta los colores más vibrantes y divertidos.

Al final brindan uñas más sanas, fuertes y con color para hasta 6 días.

Belleza que nutre

Superalimentos como aguacate, arándano y espinaca llegan a estos esmaltes repletos de nutrientes esenciales que promueven la salud de las uñas.

● Aguacate rico en grasas saludables y vitaminas E y B, hidrata y fortalece.

● Arándanos repletos de antioxidantes y vitaminas C y E, ayudan a proteger las uñas del daño y favorecen la producción de colágeno.

● Espinaca es fuente de hierro, folato y biotina, que favorecen el crecimiento de las uñas y pueden prevenir su fragilidad.

Un estudio reveló que 88% de las usuarias afirmó que sus uñas lucían visiblemente más sanas después de usar Le Sweet.

Apuesta por ingredientes derivados de plantas. Su fórmula es “21-free”, libre de 21 ingredientes potencialmente dañinos comúnmente presentes en los esmaltes convencionales.

Utiliza solventes vegetales y pigmentos naturales de aguacate, arándanos y espinacas, ofreciendo una opción más segura y saludable para las uñas.

En cuanto a su aplicación, Le Sweet destaca por su textura suave y fácil de usar. Su fórmula se seca al aire en pocos minutos, sin necesidad de lámpara UV, lo que la convierte en la opción perfecta para una manicura rápida y sin complicaciones. Puedes quitar la tapa con forma de macarrón para manejarlo con mayor comodidad.

Además, su amplia gama de 18 tonos altamente pigmentados ofrece infinitas posibilidades creativas, desde los clásicos neutros hasta los colores más vibrantes y divertidos.

Otro beneficio

La fórmula transpirable de Le Sweet ayuda a mantener la salud de las uñas, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes priorizan el cuidado natural.

Al no contener algunos aditivos químicos su duración puede ser ligeramente menor que la de los esmaltes sintéticos, pero al combinarlo con la base y el top coat de Le Sweet, es posible prolongar la manicura hasta nueve días sin perder brillo ni color.

Amigable con el medio ambiente

Le Sweet trabaja en el cuidado del planeta.

Sus envases están elaborados con materiales reciclables, en armonía con su fórmula de origen vegetal.

Este enfoque convierte a Le Sweet en una alternativa ideal para quienes buscan productos que reflejen un estilo de vida más sostenible, ético y responsable, sin sacrificar estilo ni calidad.

Es por esta razón suma al portafolio de Free The Rabbit, la Beauty Concept Store pionera en México dedicada a promover productos cruelty free y vegan friendly.