El mundo encantador de Disney tiene un aroma oscuro

Vida Idea Segura

La Colección Villanas Disney de Bath & Body Works tienen una fascinante fragancia y más, que capturan la esencia de dos icónicas villanas de Disney: La Reina Malvada y Maléfica.

Inspiradas en las famosas historias de Disney y elaboradas con maestría por los perfumistas de Bath & Body Works, cada aroma sumerge a los fans en un mundo donde el misterio y la travesura se despliegan en cada nota.

Esta colaboración crea experiencias poderosas que evocan emociones y despiertan la imaginación.

Erase una vez…

Por primera vez, la colección se lanza en las tiendas Bath & Body Works nacionales e internacionales, lo que facilita más que nunca a los fans de Disney del mundo explorar sus personajes favoritos.

Está disponible en México desde septiembre en tiendas físicas, en www.bathandbodyworks.mx y en la App Bath & Body Works México.

Especialmente para ti

“La demanda y el entusiasmo que vimos con Disney Princess en Estados Unidos nos demostraron que nuestra fórmula está funcionando y ahora la estamos llevando a escala mundial”, afirma Daniel Heaf, director ejecutivo de Bath & Body Works.

“Nuestra primera colección con Bath & Body Works permitió a los fans de Disney Princess de todas las edades conectar con sus personajes favoritos de formas nuevas y únicas”, afirmó Liz Shortreed, vicepresidenta senior de las Américas y Global Softlines de Disney Consumer Products.

Aromas para soñar

Son fragancias inspiradas en las icónicas villanas de Disney, Maléfica y la Reina Malvada, protagonistas de esta colección.

Son más de 20 productos, una gama con fragancia corporal, gel de ducha y crema corporal, velas, jabón y antibacterial para manos, accesorios decorativos que resaltan los momentos clave de cada personaje:

Reina Malvada – Manzana roja de la oscuridad, gamuza de vainilla y pera malvada.

La fragancia Reina Malvada es un audaz homenaje olfativo a este impactante personaje de Disney; cada nota ha sido cuidadosamente elegida para reflejar su oscuro encanto y su imponente presencia.

El fresco toque de manzana roja de la oscuridad evoca su infame fruta envenenada, mientras que la pera malvada añade un toque jugoso y tentador.

La gamuza de vainilla aporta una calidez suave y seductora que refleja su majestuosa elegancia, y el corazón de azúcar hilado con caramelo y maderas brillantes evoca la opulencia y el misterio de su reino encantado, que te dejará con ganas de más.

Maléfica: Ciruela siniestra, frutos del bosque de medianoche, y maderas místicas.

Maléfica evoca un aura de misterio con notas embriagantes de ciruela siniestra, frutos del bosque de medianoche y maderas místicas; cada elemento refleja su oscura elegancia y encanto.

La intensa ciruela evoca su imponente presencia, mientras que los frutos del bosque de medianoche insinúan su encanto prohibido: engañosamente dulce, pero con un toque de intriga. Las maderas místicas enraízan la fragancia en el bosque encantado que ella llama hogar.