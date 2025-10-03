El verdadero secreto para una piel luminosa

03/10/2025 Vida Idea Segura Belleza Comentarios desactivados en El verdadero secreto para una piel luminosa

Vida Idea Segura

El sueño de poseer una piel juvenil y radiante puede hacerse realidad, pero la constancia y los productos adecuados son clave.

RINGANA, la marca austriaca pionera en cosmética fresca, vegana y sostenible, ayuda a conseguirlo con una rutina integral diseñada para quienes desean una tez pura, homogénea y cuidada de manera natural.

Siempre bella

La juventud de la piel no depende únicamente de la edad, sino de los cuidados que se le brindan.

Factores como estrés, ambiente y hábitos pueden acelerar el envejecimiento cutáneo. Con rutina correcta y productos con ingredientes naturales, es posible mantener una tez luminosa y saludable.

La rutina perfecta

Para cuidar la piel de forma efectiva, RINGANA propone:

Paso 1: Limpieza profunda y respetuosa

El FRESH cleanser elimina partículas de suciedad y maquillaje en profundidad y sin irritar la piel, gracias a sus extractos de té verde.

Su complejo vegetal con meliloto, jojoba y ginkgo, protege la piel de forma natural, al mismo tiempo que limpia, hidrata y cuida.

Tiene el certificado COSMOS que lo avala como cosmética ecológica y natural.

Paso 2: Calma y equilibrio

El FRESH tonic calm hidrata intensamente y refuerza la barrera natural de la piel, a la vez que ayuda a reducir rojeces e irritaciones.

Contiene sustancias activas derivadas de bacterias del ácido láctico, que favorecen el equilibrio cutáneo y preparan la piel de manera óptima para los siguientes pasos de la rutina facial.

Paso 3: Hidratación

El FRESH hydro serum aporta hidratación máxima, con la mezcla de péptidos con 3 sustancias activas altamente eficaces, que favorecen la producción de ácido hialurónico y colágeno revitalizando la piel. Contribuyen a reforzar la barrera dérmica y a mejorar la capacidad de retención del agua.

Puede mezclarse con 1 pump de FRESH ADDS glow para  iluminar la tez, ya que este contiene un 15% de vitamina C, que ayuda a lograr una piel radiante y homogénea, reducir los signos de la edad y proteger contra los radicales libres.

Paso 4:  Cuidado

La FRESH cream light aporta un cuidado hidratante ligero para la piel con tendencia brillosa y propensa a presentar impurezas.

Los polifenoles de alta eficacia ayudan a moderar el exceso de sebo, mientras que el complejo de ceramidas aporta más resistencia a la barrera dérmica, dejando la piel protegida sin sensación pesada y con un aspecto uniforme.

Paso 5: Protección solar diaria, el mejor aliado anti-edad

El paso final es el FRESH sunscreen face SPF 30 para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV y mantener una tez juvenil por más tiempo.

Entre sus ingredientes activos se encuentra el óxido de zinc y extracto de frijol mungo, que ayudan a proteger contra los rayos UV, la luz azul y la luz infrarroja. Su textura ligera, deja una piel mate y cuidada.

Un extra – Color sin maquillaje

Es importante recordar que una capa gruesa de maquillaje perjudica a la piel. La alternativa, es una crema ligera con color como la FRESH tinted moisturiser SPF 30, que ofrece 4 tonos y aporta un aspecto homogéneo, brillante y con factor de protección solar.

Los pigmentos naturales corrigen las pequeñas imperfecciones con un acabado suave.

Artículos relacionados

Caprichos

CAPRICHOS Y GLAMOUR

01/04/2014 Silvia Ojanguren Caprichos Comentarios desactivados en CAPRICHOS Y GLAMOUR

Agua y brisa marina, son la inspiración de Carolina Herrera para la creación de una fragancia especial para los días de descanso y playa. La fuente de la juventud tiene competencia, una crema de Dior, la cual no es un sueño sino una realidad, la vida misma reside en las células, elemento clave de una línea de ensueño del Orlane, en los días primaverales surge un aroma que deslumbra, es creación de Issey Miyake, que abre las puertas a esencias refrescantes. […]