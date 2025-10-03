El verdadero secreto para una piel luminosa

Vida Idea Segura

El sueño de poseer una piel juvenil y radiante puede hacerse realidad, pero la constancia y los productos adecuados son clave.

RINGANA, la marca austriaca pionera en cosmética fresca, vegana y sostenible, ayuda a conseguirlo con una rutina integral diseñada para quienes desean una tez pura, homogénea y cuidada de manera natural.

Siempre bella

La juventud de la piel no depende únicamente de la edad, sino de los cuidados que se le brindan.

Factores como estrés, ambiente y hábitos pueden acelerar el envejecimiento cutáneo. Con rutina correcta y productos con ingredientes naturales, es posible mantener una tez luminosa y saludable.

La rutina perfecta

Para cuidar la piel de forma efectiva, RINGANA propone:

Paso 1: Limpieza profunda y respetuosa

El FRESH cleanser elimina partículas de suciedad y maquillaje en profundidad y sin irritar la piel, gracias a sus extractos de té verde.

Su complejo vegetal con meliloto, jojoba y ginkgo, protege la piel de forma natural, al mismo tiempo que limpia, hidrata y cuida.

Tiene el certificado COSMOS que lo avala como cosmética ecológica y natural.

Paso 2: Calma y equilibrio

El FRESH tonic calm hidrata intensamente y refuerza la barrera natural de la piel, a la vez que ayuda a reducir rojeces e irritaciones.

Contiene sustancias activas derivadas de bacterias del ácido láctico, que favorecen el equilibrio cutáneo y preparan la piel de manera óptima para los siguientes pasos de la rutina facial.

Paso 3: Hidratación

El FRESH hydro serum aporta hidratación máxima, con la mezcla de péptidos con 3 sustancias activas altamente eficaces, que favorecen la producción de ácido hialurónico y colágeno revitalizando la piel. Contribuyen a reforzar la barrera dérmica y a mejorar la capacidad de retención del agua.

Puede mezclarse con 1 pump de FRESH ADDS glow para iluminar la tez, ya que este contiene un 15% de vitamina C, que ayuda a lograr una piel radiante y homogénea, reducir los signos de la edad y proteger contra los radicales libres.

Paso 4: Cuidado

La FRESH cream light aporta un cuidado hidratante ligero para la piel con tendencia brillosa y propensa a presentar impurezas.

Los polifenoles de alta eficacia ayudan a moderar el exceso de sebo, mientras que el complejo de ceramidas aporta más resistencia a la barrera dérmica, dejando la piel protegida sin sensación pesada y con un aspecto uniforme.

Paso 5: Protección solar diaria, el mejor aliado anti-edad

El paso final es el FRESH sunscreen face SPF 30 para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV y mantener una tez juvenil por más tiempo.

Entre sus ingredientes activos se encuentra el óxido de zinc y extracto de frijol mungo, que ayudan a proteger contra los rayos UV, la luz azul y la luz infrarroja. Su textura ligera, deja una piel mate y cuidada.

Un extra – Color sin maquillaje

Es importante recordar que una capa gruesa de maquillaje perjudica a la piel. La alternativa, es una crema ligera con color como la FRESH tinted moisturiser SPF 30, que ofrece 4 tonos y aporta un aspecto homogéneo, brillante y con factor de protección solar.

Los pigmentos naturales corrigen las pequeñas imperfecciones con un acabado suave.