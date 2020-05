Es tiempo de limpieza profunda, prioridad de salud

Apuntes de Vida Idea Segura

El lavado de la ropa en casa siempre ha sido una misión especial, en estos días es esencial y muy importante. Para hacerlo de manera más natural y efectiva posible, LG Electronics desarrolló las tecnologías TrueSteam, que realizan estas tareas sin la necesidad de depender de detergentes y químicos.

El vapor es una de las mejores opciones debido a su capacidad de penetrar rápidamente en la tela y quitar manchas. LG Electronics cuenta con productos únicos en el mercado como LG Styler, un dispositivo que elimina olores desagradables y desinfecta nuestras prendas.







Este revolucionario sistema de limpieza, disponible en México desde el año pasado, utiliza la tecnología TrueSteam (que genera vapor al calentar el agua a 100 grados Celsius); para refrescar diferentes tipos de prendas e incluso, para reducir los alérgenos en muñecos de peluche, mochilas y otros accesorios de los niños.

LG Styler no solo reduce las arrugas y los olores ligeros para proporcionar un aspecto limpio y un aroma fresco, sino que elimina hasta el 99.9% de los gérmenes que se encuentran en la ropa. Este dispositivo de última generación, es reconocido por organizaciones como la Asthma and Allergy Foundation of America y la British Allergy Foundation por su eficacia en la eliminación de gérmenes dañinos.

Un detalle importante, que refleja su conveniencia, es que su instalación no requiere toma de agua o gas para su funcionamiento.

La practicidad del LG Styler se reconoce gracias a su tamaño de menos de 50cm de ancho lo que permite ubicarlo casi en cualquier lugar de la casa, además de ofrecer un nivel de ruido de solo 40dB.

Este dispositivo se integra a la visión de la inteligencia artificial de LG en todos sus productos, ya que cuenta con SmartThinQ -la plataforma de Inteligencia Artificial de LG-, para controlarlo desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, además, es compatible con Google Assistant. Para quien busca adoptar una vida más saludable, contar con ropa limpieza y sanitizada de manera natural es un gran comienzo.