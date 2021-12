Guanajuato, un paraíso para vivirlo con todo placer

Vida Idea Segura

Una de las joyas arquitectónicas de México, es Guanajuato que además cuantas cuenta con una tradición gastronómica de más de 50 años, preservada por cocineras tradicionales a lo largo y ancho del estado.







Hay platillos poco conocidos de Guanajuato que han ganado el reconocimiento en diversos concursos gastronómicos, como el de San José Iturbide en el Festival Gastronómico Mestizo.

Caldo de zorra

Es un platillo de origen prehispánico que consiste en un caldillo preparado con xoconostles, proviene del nopal. Se le da el nombre de Caldo de Zorra porque cuando los frutos se caían del nopal eran comidos por animales del campo, como las zorras.

Este exquisito guiso está hecho con vegetales como chile ancho, cebolla, jitomate, cilantro y proteínas: jugo de carne de res, queso fresco, huevo y manteca de cerdo. Se trata de un manjar delicioso y de precio accesible.

Carnitas de res

El municipio de Doctor Mora es famoso por sus carnitas de res, preparadas de forma especial y diferente, lo que les brinda un particular sabor que no te querrás perder. Este platillo no es una barbacoa, se trata de carne de res frita en manteca, como las tradicionales carnitas de cerdo. El sabor de las carnitas de res es diferente sin dejar de lado lo exquisito.

Para completar la experiencia gastronómica en Doctor Mora, debes acompañar tus carnitas de res con un exquisito pulque de la región.

Chiles borrachos

Son conocidos como chiles en pulque y su nombre lo indica están hechos con este fermentado de savia. Los chiles borrachos son un acompañamiento para diversos platillos, se preparan como los tradicionales chiles en vinagre, sólo que estos son hervidos con pulque.

Para prepararlos únicamente debes mezclar rodajas de chile, orégano, laurel y la sal de grano, posteriormente agregas pulque natural y dejas macerar por aproximadamente dos días, para finalmente rectificar de sal y disfrutar.