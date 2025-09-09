Haz magia con tu belleza y un nuevo combo estelar

Vida Idea Segura

Una pareja increíble formada por una mascara de pestañas y una base de maquillaje, son los más productos que ALMAY tiene para la mujer moderna que siempre luce atractiva.

Es una combinación única para la rutina de maquillaje, los dos están formulados y pensados para cuidar tu piel mientras te brindan los mejores resultados.

Punto y aparte

El primero es la base Truly Lasting Color de ALMAY:

Una base ligera y confortable que te da una duración de hasta 16 horas sin retoques, incluso en calor y humedad.

Su fórmula con vitamina E y extracto de limón aporta un acabado naturalmente radiante y uniforme, mientras ilumina la piel apagada para un aspecto fresco y descansado.

La base True Lasting Color es hipoalergénica, sin fragancia y está disponible en 4 tonos para un look impecable todo el día.

Ojos irresistibles

Complementa a Truly Lasting Color la sensacional Thickening & Tint Mascara.

La nueva Mascara de pestañas engrosa las pestañas al instante y las tiñe gradualmente con el paso del tiempo.

Su fórmula está enriquecida con un complejo para el cuidado de las pestañas que las favorece sanas y con un aspecto más grueso.

Al mismo tiempo proporciona un resultado intenso y llamativo para un efecto de pestañas largas y densas, y una aplicación suave sin descamaciones además de ser lavable.

La fórmula hipoalergénica y sin fragancia ha sido probada por oftalmólogos y es apta para ojos sensibles y usuarios de lentes de contacto.

Una pareja para ti

Este combo imperdible en tu rutina de maquillaje está pensado para pieles y ojos sensibles y es libre de crueldad animal.