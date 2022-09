Ilumina tu verano con pasión e irreverencia

Silvia Ojanguren

Atrévete a vestir prendas con color y diseño que encienden la historia este año, se trata de una oferta especial inspirada en la esencia del streetwear, es una colección que representa el trabajo e inspiración de Keith Haring.

Es ni más ni menos que la nueva cápsula KEITH HARING by Bershka, una serie encendida de prendas y accesorios con algunas de las obras representativas de este gran icono del arte pop contemporáneo de los 80.







Au obra sigue expandiéndose y llega al universo de Bershka con esta nueva cápsula repleta de tendencias para arrasar con el look más arty de esta temporada.

Los colores principales son el blanco, el negro y el rojo, y toman forma en hoodies, sudaderas estilo crew, un par de joggers, ¿una camiseta de manga corta con la frase “Homework got your head in a whirl?” y un modelo de camisa de manga corta all over print.

Son lienzos para algunas de las obras trascendentes del artista: El Monstruo de Tres Ojos, El Bebé Radiante o La Cara del Corazón.

Presentamos un modelo de cuff beanie en negro con detalles gráficos en rojo y blanco y tres modelos diferentes de calcetines.

La nueva cápsula de KEITH HARING by Bershka está disponible en www.bershka.com y en tiendas seleccionadas de Bershka.

Partnership realizado en colaboración con Artestar, una agencia de licencias global y consultor a creativa que representa a artistas, fotógrafos, diseñadores y creativos de alto perfil.