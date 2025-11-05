Insectos se multiplican más con la humedad

Silvia Ojanguren

Algo sorprendente pasó en la Ciudad de México, vivió en 2025 una de las temporadas de lluvia más disruptivas en décadas.

Recibió 84.5 mm de lluvia en un solo día (10 de agosto), el aguacero más intenso en la zona del Zócalo desde 1952, con 50 mm cayendo en solo 20 minutos.

Esa cantidad suficiente para llenar 26 albercas olímpicas en solo unas horas, lo que ocasionó calles inundadas, drenajes saturados y charcos persistentes.

Las anegaciones se convierten en lugares perfectos para criaderos de mosquitos, cucarachas y hormigas.

La Ciudad de México fue construida en una zona lacustre. Sus cimientos se remontan a Tenochtitlan, una ciudad levantada sobre lagos, canales y calzadas alimentadas por la lluvia.

Ese legado define su geografía moderna, donde la humedad y las inundaciones residuales se han convertido en una parte inseparable de la vida diaria.

La vieja historia y realidad actual

En este paisaje, los insectos se mueven sin esfuerzo del folclore a reto doméstico.

“Nuestra relación cultural con los insectos no debería hacernos complacientes”, dice Rodrigo Ville especialista en enfermedades infecciosas y medicina tropical.

“Después de las lluvias intensas, la combinación de agua estancada, residuos y materia orgánica crean un entorno ideal para plagas que pueden transmitir bacterias, virus o provocar picaduras y alergias”.

Asegura que eso “no es solo una molestia, (sino que) una picadura podría convertirse en un verdadero problema de salud”.

Durante generaciones, las familias de México han recurrido a tradiciones caseras para mantener alejados a los insectos:

Como colgar bolsas plásticas llenas de agua para ahuyentar moscas o quemar incienso, cáscara de coco y hierbas para alejar mosquitos.

Son cosas que hablan de sabiduría ancestral de coexistir pacíficamente con la naturaleza mientras se mantiene la seguridad del hogar.

Hoy la ciencia confirma que la prevención en casa sigue siendo la clave, pero con herramientas más modernas.

Los expertos recomiendan eliminar el agua estancada cada 48 horas, mantener limpios los drenajes y patios y utilizar insecticidas domésticos y repelentes de forma segura y responsable.

Acción efectiva

En esta temporada post lluvias, Raid combina la sabiduría tradicional con la ciencia de hoy para ayudar a los hogares mexicanos protegerse de las plagas.

Al ofrecer productos seguros y confiables, Raid contribuye a que las familias puedan celebrar la cultura, la memoria y la comodidad sin interrupciones. Porque cada hogar es una historia que merece continuar en tranquilidad.