La casa es una fortaleza para defender del Covid-19

Antonio Ávila

Un análisis realizado por Studio 20.25, despacho de interiorismo residencial y comercial con casi 10 años de experiencia en México y Estados Unidos, la madera y el cobre son superficies de hogar más eficaces contra el SARS-COV-2, el cual es propagado principalmente mediante el contacto físico con materiales con los que interactuamos diariamente, según la Organización Mundial de la Salud.

“A raíz de la pandemia, el interiorismo ha crecido considerablemente. Nuestros proyectos de remodelación de casas y oficinas se han incrementado, pero ahora nuestra responsabilidad es mucho mayor, ya que debemos pensar en el diseño como un escudo contra el Covid-19. Por eso, con base en estudios de The New England Journal of Medicine, hemos desarrollado una línea que consiste en sustituir todo lo plástico por materiales como el cobre o la madera, que son superficies en las que se propaga menos el virus”, asegura Raquel Amiga, socia fundadora de Studio 20.25.







Según The New England Journal of Medicine, el SARS-COV-2 vive tres veces menos tiempo en materiales como la madera y el cobre en comparación con el plástico.

“Muchos despachos de interiorismo hemos investigado al respecto, y encontramos que algunos de los materiales que más tenemos en casa son mecanismos de alto contagio, como la cerámica de nuestras tazas, el mármol de nuestros pisos, los plásticos de nuestros celulares o controles remotos o los vidrios de nuestros vasos o mesas. En todas estas superficies, The New England Journal of Medicine concluye que el virus vive entre 48 y 72 horas”, afirma la experta.

El cobre es otro de los materiales que podrían usarse para evitar que el virus permanezca en el hogar. Según Óscar de la Rosa, epidemiólogo por la UNAM, existen hospitales como El Hospital del Cobre, en Calama, Chile, donde camas y otros muebles son fabricados con este material. “El cobre tiene cualidades autodesinfectantes. Los virus, cuando se alojan en él, tienen una vida infecciosa que se reduce a horas, por eso hay hospitales que han elegido hacer sus muebles con este material”, explica.

Por ello, resulta fundamental que las familias sustituyan sus mesas de centro, percheros, portallaves o manijas de puertas, en caso de que éstas están hechas de materiales susceptibles a la propagación del coronavirus. “Todos los hogares en México tienen superficies u objetos de plástico o fierro, que son las superficies en las que más tiempo sobrevive el virus. Por eso muchas tiendas del hogar han lanzado más líneas de muebles de madera, de cobre o hasta de aluminio, que es el material que más se utiliza en los hospitales por su gran facilidad para desinfectarlo”, señala Raquel Amiga.