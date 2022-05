La delicada piel y sus cuidados

Vida Idea Segura

Son muchas las cosas que ase hacen por mantener la belleza y la salud cutánea, campo en el cual muchas personas aseguran que tienen piel sensible, lo que tiene que ver productos que utilizan en casa y al entrar en contacto con ellos provocan ardor, escozor, picazón, enrojecimiento y tirantez.

En esta escena aparecen los daños. La piel hiperreactiva, conocida como sensibilidad cutánea es una de las enfermedades raras de la piel y no distingue género ni edad y se presenta principalmente en cara, cuello y escote, aunque también puede extenderse a extremidades e incluso al cuero cabelludo.







Factores como cambios de temperatura, cosméticos con ingredientes agresivos, desequilibrio hormonal, intolerancia a ciertos alimentos, estrés, predisposición genética y piel deshidratada, pueden activar este padecimiento en cualquier momento.

“En la actualidad la piel hiperreactiva es más común y su frecuencia viene en aumento ya que no suele ser una condición de gravedad pero que si repercute negativamente en la calidad de vida. Comenta el doctor Miguel Gou.

Las molestias pueden ir desde picor, enrojecimiento, ardor, resequedad, quemazón e incluso dolor y no siempre van acompañadas de enrojecimiento. Un estudio realizado por The Prevalence of Sensitive Skin, afirma que más de la mitad de las personas refieren tener algún grado de sensibilidad en la piel.

¿Cómo identificar si tengo piel hiperreactiva? Miguel Gou dermatólogo de Sopharma pH5 recomienda identificar lo siguiente:

¿Te aparecen pústulas, bultos o erosión en la piel?, ¿Tu piel es muy seca y se llega a sentir muy estirada?, ¿Tiene una coloración rojiza o se ruboriza con facilidad?, ¿duele? Si respondiste que sí, es momento de darle a tu piel los cuidados que necesita.

La limpieza en tu piel es muy importante. La piel responde de una forma distinta, especialmente si esta es sensible. Jabones en barra, desodorantes e incluso champús, podrían comenzar una reacción compleja en la piel gracias a que contienen detergentes fuertes; de hecho, estos nunca deben usarse en la cara. Existen limpiadores suaves como los geles de ducha o champús formulados con ingredientes que cuidan, protegen y suavizan la piel como glicerina, extracto glicólico de avena, bisabolol, alantoína, aloe vera y decil glucósido, el cual es utilizado para bebés con una excelente capacidad limpiadora, manteniendo equilibrio en la piel.

Hidratación y humectación. Desde niños nos enseñan a aplicar crema después del baño; sin embargo, estamos acostumbrados a utilizar aquellos con perfumes o fragancias solo por el hecho de que huelen rico. Para alguien con piel hiperreactiva esto puede representar irritación, por lo que se recomienda optar por aquellos que estén diseñados especialmente para pieles sensibles como la línea de Sopharma pH5 que cuenta con humectantes como la crema efecto mate que tiene una consistencia densa que aporta alta humectación, muy emoliente, no deja brillo en la piel y crea una barrera invisible de protección ideal para rostro y cuerpo o bien, la crema líquida indicada especialmente para hidratar, restituir la elasticidad, humectar profundamente y restablecer las defensas naturales de la piel.

Afortunadamente existen tratamientos que favorecen estas condiciones, destacando entre ellos las cremas humectantes de Sopharma pH5 que contienen karité, pantenol, aloe vera, bisabolol, kokum, avena y vitamina E.