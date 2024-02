La hermosa historia de la icónica Hello Kitty

Vida Idea Segura

El mundo conoció a Hello Kitty en 1974 y desde entonces este simpático personaje ha acompañado a millones de personas de todas las edades en sus aventuras diarias y es un ícono pop.

Este año, celebra 50 años de proporcionar felicidad y amistad y es resultado de la estrategia adoptada por Sanrio, la empresa japonesa creadora de todo un universo de personajes, para convertir a Hello Kitty en una de las marcas más queridas en todo el mundo para chicos y grandes.







Para conmemorar esta fecha especial, Sanrio anunció acciones conmemorativas para todo que se llevarán a cabo a lo largo 2024.

Este año, Hello Kitty será la protagonista de activaciones en línea y de manera offline. En TikTok, los fans podrán contar con un efecto que les permitirá crear y compartir videos con la temática del personaje. El perfil «This is Hello Kitty» publicará cuatro animaciones cortas e inéditas durante cada mes.

En el juego Roblox, los fanáticos encontrarán muchas maneras de sumergirse completamente en el mundo temático de este personaje en My Hello Kitty Café. Los usuarios del juego podrán explorar un stand para tomar fotos, disfrutar de un minijuego con emoticones, recompensas de disfraces y comprar avatares.

En México, la empresa ya ha cerrado colaboraciones especiales con empresas en el mercado para el lanzamiento de colaboraciones únicas y conmemorativas con sus diferentes licenciatarios. Desde accesorios hasta productos para el hogar, pasando por deliciosos postres, el 2024 estará lleno de sorpresas para todos los Hello Kitty lovers. ¡Pronto te daremos más detalles!

Sin duda alguna, ¡las celebraciones por el cumpleaños de Hello Kitty te van a encantar! Porque estarán llenas de increíbles sorpresas que iremos anunciando en estos próximos meses. ¡Son muchas las formas de celebrar a tu compañera ideal de aventuras!