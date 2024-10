La maravillosa vitamina C y su efecto en la piel

Vida Idea Segura

Los frutos de temporada que contienen vitamina C son magníficos para la salud y todo es mejor si al mismo tiempo se cuida el medio ambiente.

Muchas frutas de temporada contienen ingredientes clave para una rutina de cuidado que realmente protege.

Son lo que contienen vitamina C, destaca la papaya y el camu-camu, ambos elementos clave de los productos de la línea de vitamina C de The Body Shop.

El extracto de papaya facilita la eliminación de células muertas que obstruyen los poros, ayuda a regenerar la piel y mantenerla limpia y fresca.

El camu-camu, es un pequeño fruto amazónico , rico en vitamina C y antioxidantes y que ofrece una potente protección contra los daños ambientales.

Junto con el bakuchiol, un ingrediente natural con beneficios similares al retinol, el ácido láctico y otros componentes, estos productos proporcionan un cuidado integral para la piel de manera natural y sustentable, respaldado por los estándares de The Body Shop.

Colección Vitamina C

La línea de vitamina The Body Shop está diseñada para abordar diversas preocupaciones de la piel mientras ofrece un cuidado completo.

Los problemas comunes, como la piel opaca, la textura desigual y los tonos desiguales, tienen solución con estos productos.

Estos problemas suelen ser causados por la acumulación de piel muerta debido a la falta de exfoliación e hidratación.

Aunque pueda parecer complicado, con los productos de la línea vitamina C y sus ingredientes, el proceso se simplifica:

Limpiar: Utiliza el Limpiador Exfoliante de vitamina C para una piel más luminosa y energizada.

Tratar : Aplica el Serum Iluminador de vitamina C para unificar el tono de la piel y reducir las manchas oscuras.

Hidratar: Usa la Crema Hidratante Iluminadora de vitamina C.

· Revelar: Después de limpiar y tonificar, aplica la mascarilla nocturna de vitamina C para mejorar la textura y proporcionar una hidratación profunda.