La nueva onda anti frizz must-have del otoño

Los expertos en cuidados del cabello cuentan que el fin del verano marca el inicio de nuevas tendencias y hablando de cabello Revlon Hair Tools presenta la alaciadora ColorProtect.

Sin duda es la herramienta perfecta para transformar las ondas relajadas de playa en estilos más pulidos y sofisticados, ideales para la llegada del otoño.

Ponte a tono de temporada

Todo porque el cabello refleja cada cambio de estación y es el momento ideal para reinventarse.

Gracias a su avanzada tecnología, la ColorProtect deja tu cabello con acabado brillante, sedoso y con menos daño, manteniendo la intensidad del color en cada look.

Este es le momento que marca el inicio de nuevas tendencias y pensar en los beneficios de la alaciadora ColorProtect:

Más brillo y menos daño: gracias a la Tecnología de Cerámica Turmalina, que distribuye el calor de manera uniforme y ayuda a reducir el frizz.

Menos decoloración: con la Tecnología TruGuard™, diseñada para cuidar el color y proteger la vitalidad del tinte.

Looks de transición:

Ondas suaves con control: de un estilo playero a ondas definidas. Alaciados brillantes: un acabado pulido y profesional que realza el color.

Con la alaciadora ColorProtect, cada mujer puede crear un estilo que refleje su personalidad y acompañe su día a día en esta nueva etapa del año, siempre con un cabello saludable y lleno de vida.

Esta herramieta combina tecnología, diseño y practicidad para crear herramientas de peinado que empoderan a las mujeres a expresarse a través de su cabello, transformando cada día en una nueva oportunidad de brillar.