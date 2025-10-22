La ropa de moda luce más tiempo bien lavada

Silvia Ojangure

La ropa delicada y colorida se lava en casa y nada mejor que hacerlo con MAS Color, pionero en detergentes líquidos y reconocida por su capacidad para proteger los colores, cuidar las fibras y prolongar su vida útil.

Este producto tiene el poder de la renovación, la emoción del color y el respeto por lo que ya existe.

MAS COLOR ofrece muchos beneﬁcios, ya que se disuelve con mayor facilidad evitando los residuos de jabón y renovando el color de la ropa.

Vestir bien y bonito

Eso no es todo, ahora MAS Color presenta una colaboración especial con la diseñadora Liz Campos, quien ha creado una colección exclusiva de 32 piezas reconfigurables, elaboradas con telas previamente usadas y tratadas con el detergente.

Esta propuesta fue presentada en pasarela Volvo Fashion Week México y acompañada por el cortometraje documental “Renovar es volver a estrenar”.

“MAS Color no llega al mundo de la moda para cambiarlo, sino para renovarlo… Porque cuidar tu ropa es cuidar el futuro”, afirma Daniela Arellano, Gerente de Marca para Consumer Brands Retail en Henkel.

Esta participación representa una evolución natural: de cuidar las prendas en casa, a inspirar nuevas formas de expresión en la moda:

Celebra el poder del color, la memoria y la sustentabilidad como pilares de una moda consciente.

Historia poderosa

Henkel, mediante MAS Color, reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y continuará impulsando proyectos que generen impacto positivo en las comunidades.

No hay que olvidar que es el detergente líquido número uno en México y dio un giro transformador al participar en la Volvo Fashion Week México 2025, uno de los eventos emblemáticos de la industria de la moda en Latinoamérica.

Es el comienzo de una nueva etapa para la marca, que, tras años de presencia en los hogares mexicanos, se posiciona ahora como aliada de una moda sustentable, emocional y profundamente mexicana.

Bajo la filosofía “Tu ropa como nueva una vez más” y “Rethink new”, propone una nueva forma de entender lo “nuevo”: prendas cuidadas, transformadas y renovadas, que conservan su historia y color.

