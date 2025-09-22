Las abejas, reinas de concurso de Fundación Bee2be

Vida Idea Segura

La Fundación Bee2be celebró la Premiación del Concurso Internacional de Diseño Bee2be 2025, dedicado a impulsar la preservación de las abejas y la vida limpia en la Tierra.

Beatriz Calles y Víctor Sabido, junto a Jaime Ibiza, como invitado especial, encabezaron el emotivo encuentro de arte, creatividad, moda y conciencia ambiental.

Todo en el marco de un homenaje al ser más importante del planeta: LA ABEJA.

Las cosas que imporan

Uno de los hechos relevantes fue la presentación de nuevos integrantes de la Orden de Xunan Kab, consejo que apoya y orienta a la Fundación Bee2be en su misión.

Bee2be es una organización dedicada a la protección de las abejas nativas de México con proyectos de educación, conservación y diseño que generan conciencia y acción en favor del medio ambiente.

El diseño genera conciencia sobre la relevancia de las abejas nativas y su papel esencial en la biodiversidad y en la sobrevivencia del planeta.

Beatriz Calles fue nombrada cabeza de la Orden de Xunan Kab, recibiendo su investidura de manos de Víctor Sabido.

Sofía Hegel fue nombrada integrante de la orden, recibiendo su reconocimiento de parte de Jaime Ibiza.

Entre amigos comprometidos

Entre los asistentes estuvieron la diseñadora de joyería y modelo Aline Bortoloti, Ricardo Covalín de la firma Pineda Covalin , Desireé Navarro, Directora General de Derechos Humanos, así como los joyeros Karren Marrún y Omar Guerrero.

Paola Hinojos, Directora del Fashion Group International México y juez del Concurso de Diseño Bee2be 2025 en nombre del jurado dijo que es relevante el talento creativo y la causa ambiental que impulsa la Fundación Bee2be.

En la premiación se exhibieron obras de los seleccionados del Concurso de Diseño Bee2be 2025, una muestra del compromiso y fuerza creativa de jóvenes que ponen su arte al servicio de la conciencia ambiental.

Ganadores

Concurso de Pasarela Virtual Bee2be Patrocinado por Browzwear y presentado por Edely Garnica de Browzwear México.

• Equipo ganador: Universidad Anáhuac Oaxaca. – Integrantes: Jessica Abigail Ávila Morales, Marysa Fernanda Vicente Ramírez y Cynthia Ximena Pérez González

• Diseño ganador: Ecosistema Invisible

Kornit Konnections Contest

• Primer lugar: Rebeca Santos (Escuela Alessandra Farelli, Guamúchil, Sinaloa) – Diseño: Las Abejas en la Rosca, un homenaje a su ciudad natal.

Premio: Viaje todo pagado a Estados Unidos para participar en Kornit Konections 2026.

• Segundo lugar: Alejandra Membrillo Noreña (Mérida, Yucatán)

– Premio: Su diseño en mascada y disponible a la venta en Bee2be.org.

Premios principales – Concurso de Diseño Bee2be 2025

Premios y reconocimientos otorgados por Ricardo Covalín de Pineda Covalin.

• Tercer lugar: Janne Karam Reina

– Diseño: We Owe Our Colors to Them

– Premio: Trofeo de Arte Joyas y 20,000 pesos en productos Pineda Covalin.

• Segundo lugar: Natalia Guadalupe Caballero Hernández y Jimena Caballero Hernández

– Diseño: El Jardín del Tiempo que las Abejas Cultivaron

– Premio: Trofeo de Arte Joyas y 30,000 pesosen productos Pineda Covalin.

Primer lugar:

– Premio: Trofeo de Arte Joyas, 50,000 pesos en productos Pineda Covalin, una pasantía de 3 meses y la producción física del diseño por esa firma, que será puesto a la venta en sus tiendas.