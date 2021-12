Lecturas de diciembre, aventuras poderosas

Vida Idea Segura

La época navideña es ideal para la lectura, escoge un libro disfruta cada momento, ilumina tu hogar y déjate inundar por la magia, recuerda todo lo que lograste en el año y tus aprendizajes, y prepárate para empezar de nuevo. Ya sea que pienses en tus regalos, el intercambio o para tu propia biblioteca, Grupo Planeta tiene para ti las siguientes recomendaciones de literatura juvenil, seleccionadas entre lo mejor de este año: las novelas que miles citaron en redes sociales, que hicieron soñar y sanar, que llevan a mundos nuevos. Visita nuestra página, www.planetadelibros.com.mx o acude a la de tu librería de tu preferencia.

Aventura







Star Wars. The Mandalorian. La novela (Planeta Infantil). Revive la emoción de la primera temporada de la exitosa serie en esta novela llena de acción, escrita por Joe Schreiber. Tras la caída del Imperio, pero antes del levantamiento de la Primera Orden, un cazarrecompensas solitario, conocido como el Mandaloriano, viaja por los confines del Borde Exterior en busca de su siguiente misión. Sin embargo, cuando su nuevo objetivo resulta ser un niño, decide protegerlo a toda costa. ¿Podrá Mando proteger al Niño? Disponible en formato físico y electrónico.

Reflexiones

Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo (Planeta), de Benjamin Alire Sáenz, nos presenta a dos personajes inolvidables: Aristóteles, introvertido y tímido, y Dante, transparente y expresivo. A sus 17 años, estos dos chicos se encuentran y construyen una amistad entrañable que les permitirá redefinir el mundo del otro y aprender a creer en ellos mismos para descubrir los secretos del universo, en una historia que explora la lealtad y la confianza y el volverse adultos en un escenario fronterizo tan mexicano como estadounidense. Una novela para todos aquellos que han tenido que aprender a jugar con otras reglas. Edición especial en tapa dura.

Pensamientos

Con Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo (Planeta), Benjamin Alire Sáenz nos entrega la esperada secuela de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, todo un fenómeno literario. Los chicos conocieron el amor en la primera parte; ahora deben descubrir cómo cuidarlo y construir una relación, aunque todo parece desafiar su existencia. Están decididos a abrirse camino a pesar de que nadie los entiende, pero cuando Ari sufre una repentina y devastadora pérdida, sabe que deberá luchar como nunca para lograr la vida plena y feliz que siempre soñó. Edición especial en tapa dura.

Romance

Una autora consagrada entre sus lectores es Alice Kellen. Otra vez tú (Booket) es la historia de Emma, quien viaja a California con el plan perfecto: pasar las vacaciones con un cóctel en la mano en las cálidas playas, hasta que conoce a Alex, el chico que no solo le rompe el corazón, sino que, además, la deja plantada una semana antes de subir al altar. Alex sigue siendo irresistible, y aunque Emma siente debilidad por su mirada azul y su sonrisa canalla, no está dispuesta a volver a caer en sus redes: todo quedó atrás. Pero si eres de las que piensan que el amor no siempre es dos más dos, sino algo así como sesenta y tres por cuatro, divido entre ocho y multiplicado por infinito, esta novela sobre las segundas oportunidades es para ti. Disponibles en formato físico y electrónico.

Vivencias

Salir al mundo (Planeta), de Ana Pazos, es una novela sobre la tragedia de crecer demasiado rápido, así como la experiencia del primer amor y la capacidad de transformar el sufrimiento en una obra de arte. Elisa y Vito inician una peculiar amistad en la que aprenden el uno de la otra y visitan cementerios de vez en cuando, aunque ella tiene 12 años y él es mucho mayor, con 20. Virginia es más un desastre natural que una madre ejemplar, y Elisa lidia con su infancia rota y sus problemas convirtiendo su angustia en origami, collages y pinturas únicas. De la mano de Érica, una amiga de su madre que nunca las ha dejado solas, abre su mente al arte… hasta que Virginia desaparece. Elisa se empeña en buscarla sin levantar sospechas, pues si su padre se entera, la llevará a vivir con él y la alejará de Vito. Disponible en formato físico audiolibro y electrónico.