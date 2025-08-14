Limpieza a fondo con la aspiradora más potente

Vida Idea Segura

Todo lo que se ha visto en el plano de las aspiradoras es superado por la nueva creación de Samsung, la Bespoke Jet AI Ultra,

Es una poderosa aspiradora de stick que se adapta a cualquier superficie, elimina polvo, pelo de mascotas y todo tipo de suciedad en el hogar con una potencia de succión de hasta 400W.

Llegó del futuro

Nadie desconocer que mantener el hogar va más allá tiempo, es importante contar con la tecnología que haga cada tarea más práctica y moderna.

Con eso en mente, Samsung armó Bespoke Jet AI Ultra, un dispositivo todo en uno, combina una potente aspiradora inteligente con funciones avanzadas de trapeado inteligente.

Fue diseñada para adaptarse a cualquier hogar y responder a las necesidades de limpieza del día a día con eficacia y comodidad.

Realmente innovadora

Es una máquina ideal para remover polvo fino, residuos difíciles y pelos de mascotas, incluso en los rincones más complicados de la casa.

Gracias a su batería de alta capacidad, proporciona hasta 100 minutos de autonomía continua, lo que permite limpiar múltiples espacios del hogar sin interrupciones.

IA y cepillos especiales

Con su tecnología de inteligencia artificial, la Bespoke Jet AI Ultra, detecta si se encuentra sobre pisos duros, alfombras o tapetes y ajusta automáticamente la potencia de succión.

Así logra una limpieza profunda y eficiente en todo tipo de superficies, sin dañar materiales ni perder tiempo en ajustes manuales.

El cabezal Slim LED Brush+ ofrece mayor precisión y practicidad. Su luz frontal permite ver mejor la suciedad en pisos y rincones, y su sistema de rociado automático aplica la cantidad justa de agua mientras aspira.

Esto hace posible trapear y aspirar al mismo tiempo, una función especialmente útil en cocinas, comedores o habitaciones, donde el polvo y la suciedad se acumulan con facilidad.

Incluye un cepillo giratorio, ideal para suelos más exigentes. Sus dos cepillos giran a alta velocidad y rocían agua desde un depósito de 150 ml, lo que ayuda a remover la suciedad con mayor facilidad.

Para quienes aman a sus mascotas, pero no tanto los pelos que dejan por toda la casa, el accesorio Pet Tool+ es una solución clave. Está diseñado para levantar pelos finos con facilidad.

Su formato compacto y succión optimizada lo hacen ideal para sillones, alfombras y rincones donde otras aspiradoras no llegan, convirtiéndolo en una herramienta esencial para mantener los espacios limpios sin esfuerzo.

Conectividad y limpieza

Todo el sistema se completa con una estación de limpieza todo en uno que se encarga de vaciar el depósito de polvo de forma automática, sin necesidad de tocarlo.

Esto hace que el proceso sea mucho más higiénico y cómodo. Además, incluye un filtro HEPA que atrapa las partículas más finas y ayuda a mantener el ambiente del hogar más limpio y saludable.