Los encantos de Pandora, adornos irresistibles

Las celebraciones más representativas de la temporada son inspiración de los lanzamientos de Pandora que unen lo místico, lo simbólico y lo emocional.

Se trata de una colección inspirada en Halloween y charms conmemorativos dedicados al Día de Muertos. Dos formas de rendir homenaje a la fantasía, la memoria y los lazos que trascienden el tiempo.

La fantasía cobra vida

Con un toque lúdico y coleccionable, Pandora presenta nuevos charms que brillan en la oscuridad y celebran el espíritu de Halloween desde una perspectiva encantadora y contemporánea.

Entre sus protagonistas figuran un fantasma amistoso y un ataúd que se abre para revelar un esqueleto luminoso, estos diseños capturan el lado divertido y mágico de la fecha.

Son ideales para quienes disfrutan del encanto gótico o de los detalles con personalidad, son piezas que invitan a llevar la celebración —literalmente— más allá del disfraz.

Un homenaje a la memoria

En contraste con el misterio de Halloween, Pandora presenta un charm inspirado en el Día de Muertos, una de las tradiciones más significativas y coloridas de la cultura mexicana.

Rico en color, simbolismo y detalle artesanal, este diseño honra la conexión eterna con quienes ya no están, convirtiéndose en un tributo a la presencia que perdura en los recuerdos.

Más que una joya, es un recordatorio de amor, legado y unión entre generaciones.

Historias que iluminan la temporada

Ya sea con el brillo tenue de un charm que resplandece en la oscuridad o con los tonos vibrantes del Día de Muertos, Pandora celebra esta época del año con piezas que iluminan desde las sombras y evocan las emociones que unen ambas celebraciones: la fantasía, la memoria y la conexión.

Pandora celebra la vida, el recuerdo y la magia con joyas llenas de detalles.