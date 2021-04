Los ojos muestra tu poderosa belleza

Sofía Romero

Los ojos siempre han sido clave en la belleza femenina y ahora que parte del rostro es tapada por el cubrebocas tienen mucha fuerza en el make up. Ahora cobran todo el protagonismo al ser lo único que podemos lucir en esta pandemia, por ello enfocar toda la atención en los ojos es la tendencia actualmente.

Se dice que los ojos son la ventana al alma, a través de los ojos se pueden transmitir emociones y sentimientos que con palabras no se pueden decir, basta con enchinar las pestañas y aplicar una ligera capa de rímel para cambiar la expresión de tu mirada y hacer esto no lleva más de 5 minutos. Alberto Tovar, Diseñador de Imagen Personal y Make Up Artist de la firma By Apple Cosmetics, nos comparte 3 importantes consejos para acentuar los ojos y tener una mirada de impacto.







1) Delinea tus ojos con una línea gruesa en tonos metálicos oro, bronce, cobre, plata, azul eléctrico o violeta que han tomado gran importancia en esta temporada. Te puedes ayudar con el lápiz delineador junior metálico de By Apple, su punta gruesa logrará un delineado perfecto en un solo trazo. Para lograr un efecto espectacular difumina el borde superior de la línea ligeramente con una brocha.

2) Realiza un delineado delgado y preciso con un delineador líquido, al ras de la línea de las pestañas de forma continua sin estirar el párpado para evitar que la línea se craqueé, continua hasta el borde final en forma ascendente y engrósalo a tu gusto. Para un trazo preciso utiliza los delineadores líquidos By Apple.

3) Coloca tu máscara de pestañas favorita, una gran opción es la que incluye Biotina de By Apple, formula que ayuda a otorgar volumen a tus pestañas. Realiza movimientos en zig zag de forma ascendente, comenzando desde el nacimiento de las pestañas hasta la punta de las mismas para densificar las fibras naturales, conforme vayas subiendo haz un movimiento recto y curvo para definirlas, puedes repetir este paso antes de que seque el producto.

Para adaptar estos tips a tu personalidad toma en cuenta los siguientes consejos.

• Genera siempre contraste del tono de delineado que elegiste utilizar con el color de tus ojos, por ejemplo, para ojos café utiliza tonos en gamas brillantes anaranjados o verdosos y para ojos azules, tonos en gamas profundas de alto contraste: negros, gris o violeta. Esto ayudará a generar un impacto mayor resaltando tu mirada.

• Para encontrar un balance de color de acuerdo a cada tipo de piel, se debe tomar en cuenta si la pigmentación es cálida o fría, es decir, para las personas cálidas de piel morena media a morena profunda se les recomienda utilizar tonos naranjas, verdes, amarillos, cafés, rojizos y dorados. Para las personas frías de tez morena clara a clara, se les recomendará utilizar tonos azules, morados, rosas, rojo carmín y plata.

La reconocida Beauty Blogger, Gaby Tips comenta al respecto “Si algo aprendí en este tiempo es que ¡jamás pasaremos desapercibidas! Si te cubres la boca por necesidad ¡intensificamos la mirada! Que tu delineado hable por ti. Nada nos detendrá, somos mujeres y somos creativas, eso está más que comprobado” Para conocer más sobre Gaby, síguela en sus redes sociales @GabyTips y su canal de youtube GabyTips donde siempre tiene un consejo de belleza que dar.

