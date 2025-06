Los secretos para conservar los alimentos mucho mejor

Vida Idea Segura

Hay cosas que todo mundo debe saber cuando se trata de conservar alimentos y es que se deben refrigerar bien. Tupperware nos dice cómo hacerlo mejor siguiendo hábitos que alargarán su vida.

Desde hace más de 59 años, Tupperware México acompaña a las familias con soluciones que combinan innovación, diseño y conciencia ambiental.

Por eso para celebrar el Día Mundial de la Refrigeración (26 de junio) comparte seis consejos prácticos para refrigerar de forma más inteligente:

Secretos de vida

1. Deja enfriar antes de guardar. Meter la comida caliente al refri afecta su funcionamiento y puede echar a perder ese y otros alimentos.

Lo ideal es esperar a que los platillos estén a temperatura ambiente (sin superar las dos horas) antes de refrigerarlos. Así, evitas humedad innecesaria y mantienes sabor, textura y calidad.

2. Organiza por zonas para conservar mejor. Cada zona tiene su función:

• Cajones: frutas y verduras (más humedad)

• Centro: lácteos y comida preparada (temperatura estable)

• Parte superior: embutidos o listos para comer

• Puerta: salsas, aderezos y bebidas (zona más cálida)

Una buena organización mejora la conservación y evita contaminación cruzada.

3. Evita la humedad excesiva. La humedad acelera el deterioro de frutas y verduras. Sécalos bien antes de refrigerar y usa recipientes con tapa.

Tip: coloca una servilleta en el fondo para absorber el exceso de esta.

4. Usa envases herméticos diseñados para refrigerar. No todos los recipientes son iguales. Para refrigerar correctamente, se recomienda usar envases herméticos que impidan la entrada de aire y la mezcla de olores. Productos como el Frigo Versátil Plus, la Refri Caja Versátil, el Refri Caja Basic, los Tazoncitos para Refri o los Modulares Fresh de Tupperware están diseñados para conservar mejor los alimentos: evitan la entrada de aire, no mezclan olores, se apilan fácil y hacen rendir el espacio.

5. Congela porciones y gana tiempo. Congelar ayuda a planificar y reducir desperdicio. Los envases con Frigofechador de Tupperware te permiten marcar la fecha exacta para llevar un mejor control y evitar que algo se pierda al fondo del congelador.

6. Limpia con frecuencia. Es garantía de alimentos seguros y evita la propagación de bacterias y malos olores.

Haz una limpieza profunda cada mes: vacía, revisa fechas, desecha lo vencido y pasa una solución de agua tibia con bicarbonato. Tu comida (y tu nariz) lo agradecerán.

Cuidar lo que comes empieza por cómo lo conservas.

Come fresco y sano

Más del 30% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician FAO: una de causas más comunes y evitables es el mal uso del refrigerador en casa.

La solución tiene que ver con pequeños cambios de hábito y conservar mejor los alimentos, reducir el desperdicio y crear una cocina sostenible.

La mejor solución la tienes con productos diseñados para refrigerar y congelar, Tupperware te ayuda a construir hábitos inteligentes, sostenibles y responsables.

Porque cuando los alimentos duran más, ganamos todos: tú, tu familia, tu bolsillo y el planeta.