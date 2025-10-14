Navidad con luces y ambiente sueco en México

Vida Idea Segura

La idea de recrear un refugio navideño acogedor y preparar la mesa para festines inolvidables en familia, con pareja, niños, amigos o incluso solos, es clave de las colecciones STRALA y VINTERFINT, exclusivas de IKEA.

El tema central tiene que ver con que en Suecia, la Navidad —conocida como Jul— es una de las celebraciones más importantes del año.

Al ser un país de inviernos largos y oscuros, la luz se convierte en el verdadero símbolo de esperanza y es común ver en cada ventana una estrella iluminada, acompañada de guirnaldas, velas y lámparas que transforman la casa en un refugio cálido.

Navidad acogedora

Este detalle es la inspiración de la colección STRÅLA, que reúne piezas de iluminación decorativa diseñadas para evocar esa atmósfera.

VINTERFINT retoma elementos como vajillas, textiles y adornos que, en Suecia, acompañan las tradicionales cenas con platos típicos como el arenque encurtido, salmón gravlax o pan de jengibre (pepparkakor), compartidos en las mesas familiares.

Ahora con estas colecciones “queremos que las personas vivan una temporada especial, con productos que no solo decoren, sino que creen ambientes funcionales y acogedores para compartir en familia”, explica Leontina Bucur, Selling Manager de IKEA.

Para lograr el objetivo, IKEA reunió jóvenes artistas como Evelina Kroon y Katie Kirk, quienes aportaron colores vibrantes, energía renovada y una nueva perspectiva a la temporada.

La fusión de dos culturas

México entiende la Navidad como temporada luminosa, marcada por posadas, piñatas, música y cenas que reúnen a generaciones enteras.

El cruce entre ambas culturas crea un puente interesante: la sobriedad del diseño escandinavo se enriquece con la calidez y el colorido de las tradiciones mexicanas.

Las colecciones incluyen productos para compartir en familia: utensilios de cocina para hacer galletas en forma de pino de Navidad, corazones y estrellas.

También presentan lámparas de pie con forma de cerillos que, al iluminarse, evocan el aroma de las velas encendidas.

IKEA anima a las familias a crear su propio calendario de adviento, colocando los chocolates con forma de Santa de VINTERSAGA en las bolsitas de regalo de la misma colección y colgándolos en la decoración de pared VINTERFINT.

“Con estas propuestas buscamos llevar un pedacito de la Navidad sueca a los hogares mexicanos, siempre con la idea de que cada espacio puede transformarse en un lugar de unión y alegría”, agregó la directiva de la empresa sueca.

Datos curiosos de la Navidad sueca

● El 13 de diciembre se celebra el Día de Santa Lucía, en el que niñas vestidas de blanco, con coronas de velas en la cabeza, llenan de luz las ciudades.

● El árbol de Navidad en Suecia suele decorarse con figuras de paja tejida en forma de caballos y estrellas, un guiño a la conexión con la naturaleza.

● Una figura tradicional sueca es la cabra de Navidad (Julbocken) hecha de paja. Representa un símbolo antiguo relacionado con las cosechas y la protección del hogar. En Gävle, una ciudad sueca, se instala una versión gigante cada año.