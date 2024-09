Salud por los buenos días del verano

Vida Idea Segura

Al decir salud por los días del verano no se puede sino pensar en Hendrick’s Gin, que con su enfoque inusual y excepcional de botánicos captura la atención de los amantes de la mixología en el mundo.

Desde su creación en 1999 por William Grant & Sons en Escocia, Hendrick’s ha desafiado las expectativas tradicionales del Gin.

Una prueba superada

Todo tiene que ver con que es una combinación de botánicos, que incluye enebro, rosa búlgara y pepino. Mezcla que le aporta un perfil de sabor fresco y floral e invita a la creatividad al momento de preparar cócteles, que hacen Hendrick’s Gin sea verdaderamente inusual.

Sus fan saven que invita a extender el verano, seguir disfrutando la temporada con cócteles refrescantes que despiertan los sentidos en reuniones informales hasta celebraciones especiales, es versátil.

Siempre en la memoria

Imagine un clásico gin tonic , elevado a nuevas alturas: simplemente combine Hendrick’s Gin con agua tónica premium y adorne con rodajas frescas de pepino.

O bien, deleite a sus invitados con un “Hendrick’s Summer Spritz”, una mezcla refrescante que combina Hendrick’s, vino espumoso y un toque de soda, adornado con rodajas de limón y fresas.

No es todo Hendrick’s Gin anima a sus aficionados a experimentar con sus creaciones.

La creatividad es clave al mezclar cócteles; no hay límites para lo que se puede lograr al combinar sabores inusuales y texturas inesperadas, las posibilidades son infinitas.

Hendrick’s no solo se trata del sabor; también ofrece una experiencia sensorial completa. Su elegante botella negra no solo es visualmente impactante, sino que también refleja la singularidad del producto. Al servir Hendrick’s Gin, cada detalle cuenta: desde la elección del vaso hasta la presentación final del cóctel.

Hendrick’s no quiere que el verano termine y te invita a extenderlo, a continuar celebrando y disfrutando del verano más inusual; el verano termina cuando tú lo decides.