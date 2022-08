Salud y tecnología, futuro ahora

Vida Idea Segura

La realidad se impone y el que el uso cada vez más frecuente del Internet y la tecnología genera cambios en el comportamiento de los hábitos de consumo de las personas, y en el caso de la salud, no es excepción.

Con los avances, los perfiles de los pacientes se han ido transformando desde hace unos 10 años y estos cambios se traducen en sus necesidades, en lo que requieren y en cómo clínicas y hospitales brindan su servicio.







Es un hecho, la tecnología en la salud ha tomado un papel relevante y consiste en uso de herramientas y procesos de tecnología de la información y/o comunicación electrónica con la finalidad de brindar mejores servicios de atención médica y así, promover un mayor cuidado de la salud.

La ciencia moderna se ocupa en tratamientos que van desde la búsqueda de un profesional de la salud, los pasos para conseguir una cita, la forma en que recibirá la atención médica, el seguimiento a su caso, la generación de su expediente.

Es así como las características del paciente 4.0 se vuelven cada vez más específicas, pues estamos hablando que son personas que tienen un uso del Internet de manera habitual, busca información de alta calidad sobre especialistas y servicios médicos y además, lee opiniones sobre estos.

Así mismo, reserva sus consultas de forma online, participa en conversaciones sobre salud, ya sea a través de redes sociales, foros o blogs y acostumbra a buscar síntomas y efectos adversos de medicamentos en internet.

Los hábitos que muestran estos pacientes 4.0 son una búsqueda constante de información acerca de su alimentación, salud y posibles enfermedades en la web, además tienden a basar sus hábitos auxiliados con herramientas tecnológicas como smartphones, relojes inteligentes con la finalidad de simplificar y aumentar su calidad de vida.

De acuerdo con Nielsen’s Connected Life Report, los jóvenes adultos lideran a quienes adoptan tecnología portátil. El paciente digital no son solo ellos, sino que incluye a adultos mayores que usan la salud digital para satisfacer sus necesidades.

Estadísticas de Healthcare in the age of Dr. Google: the 2014 digital patient journey muestran lo que pasa y es probable que los porcentajes habrán aumentado en 5 años, especialmente durante la pandemia Covid que se vive actualmente: