Secreto que realza tus rizos, el método Curly Hair

El sorprendente Método Curly Hair es una rutina de cuidado capilar pensada para atender, definir y revitalizar el cabello rizado de forma respetuosa y eficaz. Es una creación de RINGANA.

Su secreto consiste en dejar atrás el calor excesivo, productos agresivos y peinado inadecuado, para darle al cabello lo que realmente necesita.

Con fórmulas libres de siliconas, sulfatos, parabenos y alcoholes secantes, ofrece una solución natural, respetuosa y eficaz para rizos definidos, flexibles y llenos de vida.

La clave y el éxito

El Método Curly Hair incluye cuatro pasos que redefinen los rizos y elevan el cuidado del cabello ondulado a otro nivel.

Paso 1: Lava el cabello

Es una limpieza suave que respeta el cuero cabelludo y elimina las impurezas sin comprometer la hidratación natural.

Para lograrlo, es fundamental utilizar un shampoo de formulación delicada, con la menor cantidad posible de aditivos, que ayude a preservar la humedad del cabello.

Recuerda masajear suavemente para eliminar la suciedad y el exceso de grasa.

El FRESH repair shampoo es ideal para comenzar la rutina de rizos, limpia con suavidad sin resecar y respeta el equilibrio del cuero cabelludo gracias a su complejo NBC7 que protege la melena y respeta el microbioma natural.

Su fórmula libre de sulfatos y siliconas, es enriquecida con agua de arroz fermentada, aporta brillo y elasticidad, favoreciendo la definición natural de los rizos y dejando una melena con un cabello flexible, ligero y visiblemente sano.

Paso 2: Acondiciona, nutre y facilita el desenredado sin romper la estructura del rizo

Después del shampoo, llega el momento de aplicar un acondicionador sin siliconas para hidratar y aportar flexibilidad.

La mejor elección es un producto extra nutritivo. Se debe aplicar generosamente de medios a puntas y se deja actuar el tiempo necesario para que sus ingredientes penetren en la fibra capilar y proporcionen el máximo beneficio.

Durante la espera, se puede desenredar cuidadosamente con un peine de cerdas anchas o con los dedos, para deshacer los nudos sin dañar la estructura natural de los rizos.

Los ideal es FRESH hair treatment, tratamiento intensivo que hidrata en profundidad, mejora la textura y facilita el desenredado sin alterar la forma natural del rizo.

Su fórmula contiene proteína de chícharo, que fortalece la fibra capilar y mejora su resistencia, mientras que una combinación de poderosos extractos de hongos (reishi, shiitake, chaga y oreja de plata) actúan como antioxidantes naturales, protegiendo el cabello del estrés ambiental y dejándolo suave, brillante y visiblemente sano.

Paso 3: Hidratación sin enjuague para definir y proteger (Leave-in)

Una vez retirado el producto del paso 2, llega el momento de la hidratación sin enjuague. Un producto leave-in se utiliza para proporcionar un cuidado adicional al cabello, definir los rizos de manera óptima y reducir el encrespamiento. Para ello, lo ideal es usar un acondicionador sin enjuague o una crema para rizos.

Se recomienda distribuir el producto de manera uniforme sobre el cabello húmedo, de medios a puntas, para dar forma a los rizos y aportarles flexibilidad y brillo.

FRESH hair treatment puede desempeñar una doble función dentro de la rutina: puede utilizarse en el paso 2 como tratamiento con enjuague y reaplicarse posteriormente como hidratación sin enjuague.

Así, se convierte en un producto 2 en 1 ideal para definir rizos, aportando suavidad, flexibilidad y nutrición en un solo paso.

Paso 4: Seca el cabello suavemente respetando su forma y volumen natural

El secado sin calor. La técnica de plopping es la forma ideal de secar el cabello con delicadeza.

Para lograrlo, se debe envolver el cabello húmedo en una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Esto previene el encrespamiento y deja el cabello extra suave. Además, esta técnica mantiene los rizos agrupados para que conserven su elasticidad.

Se puede usar este método durante la noche o durante el día, hasta que el cabello esté completamente seco.

Para un secado más rápido, se puede usar un secador con difusor, pero siempre en la temperatura más fría.