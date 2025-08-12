Terapias naturales mejoran la vida de pacientes epilépticos

Vida Idea Segura

Casi todo mundo ha oído que la epilepsia provoca convulsiones y ha escuchado que significa un desafío médico y social, ya que muchas personas afectadas enfrentan estigma y discriminación.

En México, se estima que unos dos millones de personas viven con epilepsia.

La mayoría sufre convulsiones, que suelen manifestarse con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años, según especialistas en neurología.

Naturaleza al auxilio

El interés por la cannabis medicinal como opción terapéutica ha aumentado, especialmente en el tratamiento de enfermedades neurológicas como la epilepsia.

La planta de cannabis contiene más de cien compuestos terpenofenólicos (cannabinoides).

Modelos preclínicos de epilepsia han demostrado que estos poseen efectos anticonvulsivos.

A partir de estos hallazgos, se ha comenzado a utilizar cannabidiol purificado 100%, así como extractos de cannabis enriquecidos con CBD, en el tratamiento de pacientes con esta condición.

La eficacia y seguridad de estas formulaciones han sido respaldadas por estudios, así como por ensayos clínicos controlados y aleatorios, lo que refuerza su potencial como alternativa terapéutica en epilepsias de difícil control.

Voz médica

David Montalvo especialista en medicina cannábica comenta que los mejores resultados de la terapia con extractos de cannabis se logran con el uso del extracto de espectro completo (full espectrum):

Contiene ingredientes naturales de la planta que potencian el efecto buscado.

Estos compuestos: terpenos, tienen efectos terapéuticos variados: antibacteriano, antiinflamatorio, broncodilatador, sedante, relajante muscular, ansiolítico, antidepresivo, analgésico y, muy importante, anticonvulsivo.

Otro ingrediente que potencia la acción del CBD en la terapia para la epilepsia es el Delta 9, del cual solo se requiere una pequeña cantidad y no representa ningún riesgo de un efecto psicotrópico al consumirlo.

La forma de administración más adecuada es en gotas sublinguales y la dosificación debe iniciar de menos a más, para personalizar la dosis y utilizar la dosis mínima con la que el paciente obtenga resultados.

La atención integral de los pacientes debe incluir el cuidado de la alimentación, ya que el peso del paciente influye en la dosis que se requiera, a mayor peso, mayor dosis, tanto de la medición convencional, como de los cannabinoides.

Debido a que la epilepsia es controlable, pero incurable por definición, se debe mantener un estilo de vida y un peso corporal saludables, para mantener la dosificación de cannabinoides estable y libre de eventos convulsivos a largo plazo.