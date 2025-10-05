Tiempo de fantasmas y brujas, vive al cien el Halloween

Vida Idea Segura

Nuevamente, como cada año, el gusto por las fiestas de miedo aparece porque ¡Halloween está aquí! Y no hay que perder tiempo: lleva el terror a tu hogar con la decoración más espeluznante.

La noche es especial, es de brujas y esqueletos que hacen reír y pasarla bien, junto con otros espectros divertidos.

Sombras y sustos

Halloween es mucho más que disfraces y dulces, es la oportunidad ideal para que las familias mexicanas de rienda suelta a su creatividad y transformen sus hogares en escenarios de magia y misterio, con un toque muy especial.

Este año, no tendrán que esperar más para prepararse y tener todo mano, desde ya pueden elegir adornos y preparar su casa para la temporada más escalofriante con los productos únicos que ofrece The Home Depot.

Cosas de verdadero miedo

Fabiola Ortiz experta del área de decoración de The Home Depot comparte recomendaciones pensadas para cada personalidad y que cada familia disfrute decorando su hogar en Halloween, ayudando a que cada proyecto sea único y memorable.

Para los amantes de la decoración extrema

Si eres de los que disfrutan llenando cada rincón de su hogar, esta es tu oportunidad para brillar:

Guirnaldas luminosas, calabazas de todos tamaños, figuras colgantes de fantasmas y brujas, y luces parpadeantes pueden convertir tu casa en una experiencia totalmente inmersiva.

Cada detalle contribuye a crear un ambiente aterrador y divertido que hará que nadie quiera perderse tu hogar durante Halloween.

Susto moderado

Si te gusta que la decoración se note, pero sin saturar los espacios, lo ideal son las luces tenues con formas de calabaza o fantasmas, calabazas medianas para repisas y mesas, y adornos discretos en ventanas y puertas.

Estos elementos generan un efecto armonioso y festivo que se aprecia desde cualquier ángulo, manteniendo un equilibrio entre lo elegante y lo divertido.

Detalles encantadores

Incluso un toque sutil puede transmitir todo el espíritu de Halloween. Mini calabazas, velas temáticas y pequeñas figuras de gatos negros, esqueletos o brujas son suficientes para crear rincones especiales.

Esta opción es perfecta para quienes buscan detalles delicados pero significativos, llenando la casa de encanto sin necesidad de grandes instalaciones.

Halloween no solo se trata de decorar, sino de vivirlo en familia, crear tradiciones y compartir momentos únicos.

Cada hogar puede prepararse a su propio ritmo y estilo:

Desde quienes disfrutan de montajes llenos de detalles hasta quienes prefieren añadir solo un toque sutil.

Lo importante es planear, inspirarse y, sobre todo, divertirse mientras los espacios se llenan de creatividad, color y un toque de misterio.