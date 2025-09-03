Toma todo el sabor del durazno en un trago de té

Vida Idea Segura

El delicioso durazno es originario de China y desde hace unos 8 mil años forma parte de la dieta de la humanidad y ahora su frescura y sabor son atrapados por Bonafont Té sabor durazno.

El durazno es símbolo de longevidad entre los chinos, que también lo relacionan con la inmortalidad y buena vibra, cualidades contemporáneas.

Sabor saludable

Así que si buscas un twist refrescante en el verano, el sabor durazno es tu mejor opción:

Su sabor delicado y aromático se equilibra a la perfección con la ligereza del té negro, creando una combinación ideal.

Por eso, compartimos tres recetas con Bonafont Té Durazno que fusionan lo mejor de ambos ingredientes, para disfrutar una bebida tan versátil y deliciosa que se convierte en la protagonista de cualquier reunión.

Brisa de Durazno

Preparación:

En un vaso alto con hielo vierte 200 ml de Bonafont Té negro sabor durazno bien frío y 80 ml de jugo de naranja recién exprimido, mezcla suavemente, decora con 2–3 rodajas finas de durazno natural y hojas de menta fresca, y disfruta al instante de una bebida llena de aroma y frescura.

Granizado exprés para los días de sol

Preparación:

Para un granizado refrescante de durazno, congela 400 ml de té negro sabor durazno en una charola para hielo durante al menos 4 horas, tritura los cubos hasta obtener textura de hielo raspado, sirve en vasos fríos, agrega un durazno fresco picado en cubos pequeños, endulza al gusto y disfruta de una explosión de frescura en cada cucharada.

Smoothie para llenarte de energía

Para un smoothie delicioso y lleno de energía, licúa un durazno fresco en trozos con 150 g de yoghurt natural sin azúcar, 150 ml de Bonafont Té negro sabor durazno frío, una cucharadita de miel opcional y hielo al gusto hasta obtener una textura cremosa, sirve al instante y decora con una rodaja de durazno.

Con estas recetas fáciles y plenas de sabor, el durazno se convierte en el protagonista perfecto para refrescarte, consentirte y compartir momentos especiales esta temporada.