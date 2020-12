Toque especial a tu guardarropa para el fin de año

Apuntes de Vida Idea Segura

Más allá de las restricciones, la temporada invernal que ya comienza necesita de ropa moderna y de diseño muy especial. Para darnos opciones la empresaria de moda Jessica Goicoechea presenta en Bershka su característico glamour con una colección de prendas de gran impacto seleccionadas por ella para acabar el año con estilo.

Es la colección de Show Up- Show Out Selected by Jessica Goicoechea, que incluye las prendas que necesitas para crear outfits impresionantes para aquellas ocasiones en las que realmente quieres hacer hacerte notar.







Bershka presenta esta colección con un increíble video en la que Goicoechea se divide en tres, de modo que puede estar en todas partes y presentarse en toda clase de eventos con el outfit adecuado como si fuera una estrella.

Las prendas están influenciadas por las divas de la música de los años 90 y 2000 con un toque contemporáneo. Glamour atrevido con un toque diferente para que el resultado sea perfecto para la calle.

Sus colores y materiales están pensados para destacar sin excusas; lentejuelas moradas, terciopelo verde fluorescente y piel sintética azul eléctrico, incluso aunque tú y tus amigos se queden en casa para la celebración.

En la colección se trabajan todos los ángulos, con hombros y cinturas marcadas y pantalones de pierna ancha, además de minifaldas y aberturas para recuperar un estilo sexy. Los crop tops y las chaquetas tienen un estilo muy femenino y destacan al combinarlos con baggy jeans y pantalones de piel sintética estilo años 90.

Nacida en Barcelona, Goicoechea es una influencer internacional en el ámbito de la moda y posee su propia línea de ropa y cosméticos.

“Estamos deseando que Bershka se impregne de su actitud y su estética para celebrar el arte de hacerse notar”.