Transformando espacios de la casa

Expertos en Feng Shui aseguran que al ordenar la casa dejas fluir la inspiración, ayudándote a reconectar con los espacios que te rodean en tu día a día. El bienestar es la clave al momento de decidir transformar tus espacios.

Hoy la técnica de Marie Kondo se ha vuelto famosa por efectiva y sencilla, se trata de lo siguiente: en un solo lugar junta todas las cosas de una recámara, es la mejor forma de darte cuenta que muchas de ellas (ropa, accesorios, adornos, juguetes -en caso de los que tienen niños-) ya no las has usado en los últimos seis meses, si es así, simplemente no las utilizarás más.







Despídete de ellas: dónalas a instituciones que apoyen a los más necesitados, o a personas que creas le van a sacar buen partido o simplemente tíralas a la basura, dividiéndolas por tipo de objetos, permitiendo así, que sean recicladas. Tupperware tiene productos de almacenamiento que te ayudarán a darle orden a los objetos que deseas conservar dentro de las recámaras o baños, por ejemplo, el Súper Porta Todo, el Jarrón Universal o las cajas Kimono #TransformandoEspaciosconTupperware.

En la alacena:

No solo se verán más ordenados tus alimentos dentro de la colección Despensa, sino que además cada ingrediente conservará sus propiedades por más tiempo gracias a los sellos herméticos que la componen.

Y si te habías preguntado por qué a las tapas de los productos Tupperware se les llama sellos. Se trata nada más que del distintivo que llevó al inventor Earl Siles Tupper a crear un producto que sería mundialmente conocido 90 años después de su creación, pues nunca antes del primer Tupperware se habían visto los beneficios de recipientes para alimentos con sellos herméticos, en aquella época conocidos como Tazón Maravilla. Los sellos con el tiempo han evolucionado y ahora puedes elegirlos cuadrados o redondos según tus necesidades.

En el refrigerador:

Sácale mayor provecho a tu refrigerador, Tupperware comparte contigo cuáles son los niveles de temperatura ideales para la conservación de tus alimentos, al guardarlos deja espacio para una adecuada distribución del frío en el interior: para colocar frutas, vegetales (cocinados o crudos) y hierbas frescas.

La puerta del refri es el espacio perfecto para guardar leche, mermelada, agua y jugo.

Evita refrigerar: ajo, papa, kiwi, plátano, aguacate (éste mételo en caso de que ya esté maduro).

En el Congelador:

Cada vez tenemos más necesidad de congelar alimentos, esto es para extender su caducidad y frescura. Tupperware ofrece dos líneas especiales de congelación, las cuales ayudarán además a optimizar el espacio dentro de tu congelador.

¿Pasó la temporada de tu fruta favorita? Puedes seguir disfrutándola si congelas su pulpa o su jumo, ideal para cuando quieres preparar aguas frescas en minutos, sólo vacíalas en agua al tiempo, revuelve (endulza si así acostumbras) y listo.