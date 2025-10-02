Un siglo de los mejores utensilios de cocina y más

Vida Idea Segura

Hace un siglo apareció en la cocina Le Creuset, la marca francesa que ha transformado la manera de cocinar en el mundo y celebra con Modern Heritage, colección que rinde homenaje a 100 años de excelencia, artesanía y diseño atemporal.

Gran historia

Fundada en 1925 en Fresnoy-le-Grand, Francia, se ha convertido en sinónimo de tradición, estilo y calidad insuperable.

Durante 100 años, sus piezas han acompañado a chefs, cocineros caseros y amantes de la gastronomía en la creación de memorias y sabores que trascienden generaciones.

Y Modern Heritage: Reviviendo un clásico, es un tributo a 100 años de Le Creuset.

¿Qué hace que algo sea icónico? No es solo su longevidad; es la artesanía, la calidad inquebrantable y los detalles de diseño que resisten el paso del tiempo.

Un siglo en construcción, Modern Heritage conecta el pasado y el presente con un refinado diseño donde revivimos un clásico.

Creada con inspiración en nuestros inicios, esta colección reinterpreta elementos de diseño de antaño en una colección de hierro colado esmaltado que hoy mezcla modernidad y el diseño clásico.

Cada curva cuenta una historia: desde las históricas asas laterales onduladas hasta la empuñadura en forma de lazo, ahora renovada en acero inoxidable. Los ángulos suavizados y las asas abiertas ofrecen una interpretación moderna de una silueta atemporal, capturando tanto la nostalgia como la promesa de lo que está por venir.

Inspirada en nuestras cacerolas de inicio de siglo, y ahora con un toque actual, Modern Heritage es más que una evolución del diseño. Es un tributo al arte, la calidad y el estilo perdurable que ha moldeado a Le Creuset durante 100 años.

Celebrando un siglo de tradición e inspiración

El lanzamiento se enmarca dentro de las iniciativas globales con las que Le Creuset celebra su aniversario número 100, entre las que destacan:

Historias de tradición e inspiración: una campaña digital que reúne a chefs y amantes de la marca para compartir sus memorias con Le Creuset, invitando al público a sumarse con el hashtag #100AñosConLeCreuset.

Le Creuset: Un Siglo de Utensilios de Cocina Coloridos: un libro en colaboración con Assouline Publishing que inmortaliza la historia, el diseño y el impacto cultural de la marca a través de imágenes inéditas.

Un legado que perdura

Con Modern Heritage, Le Creuset no solo celebra su pasado, sino que reafirma su compromiso con el futuro: seguir inspirando a las próximas generaciones a través de piezas que combinan belleza, funcionalidad y tradición.