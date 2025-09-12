Un tesoro de México que honra la historia artesanal

Vida Idea Segura

Leyendas y relatos son esenciales en la historia cultural de México, por ello es vital defenderlos y entender sus orígenes e importancia.

Se trata de una acción de respeto y gratitud que nos permite apreciar el pasado, comprender el presente y construir un futuro para las nuevas generaciones de mexicanos y darles un valor universal.

Una raíz profunda

Entre los legados históricos destaca la orfebrería, es un oficio invaluable, que se transmite de generación en generación. Y honrar a México también es reconocer el esfuerzo, la habilidad y el compromiso del orfebre.

En este campo surge la relevancia de la misión de preservar y difundir la herencia de nuestros ancestros y mostrar al mundo lo que los antepasados mixtecos-zapotecos crearon para honrar a sus dioses.

Es una realidad que los orfebres de Oro de Monte Albán moldean a mano magistrales joyas prehispánicas, con técnicas ancestrales.

Regalo de tradición

Al valorar a nuestros antepasados reforzamos nuestras raíces, porque México es historia, color y valentía, posee gran diversidad cultural y de lenguas, tradiciones y festividades que nos distinguen y nos facilita transmitir el orgullo de ser mexicano, como:

La celebración de la Independencia de México, el Día de Muertos o la Guelaguetza…

Huellas de la historia y tradición, el 9 de enero de 1932, el arqueólogo y filósofo mexicano Alfonso Caso descubrió la ‘Tumba número 7’ de Monte Albán, en Oaxaca.

Es el tesoro más significativo en la historia de la arqueología nacional, incluye extraordinarias joyas y objetos prehispánicos elaborados con plata, oro, cobre, turquesa, hueso, cerámica y piedras preciosas.

El taller de Oro de Monte Albán en Oaxaca avalado es por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para realizar reproducciones de las joyas más simbólicas encontradas en la ‘Tumba número 7´de Monte Albán y que comunican un profundo significado histórico.

Entre estas piezas, entre las destaca Xipe Tótec (deidad ligada a la primavera), los aretes Sol Embutido (juego de pelota mixteco), el collar Muelas de Jaguar y el collar Tortuga.

Asimismo, tienen gran valor artístico y cultural la mítica Cruz de Yalálag y el calendario Azteca.

Oro de Monte Albán es referente internacional de la joyería prehispánica. Tiene puntos de venta en Oaxaca, en la zona arqueológica de Monte Albán y el Centro Histórico de la Ciudad de México (The Shops DownTown).