Una bolsa mini que irrumpe con aires de gigante

Vida Idea Segura

Un bolso siempre es necesario y hay que tener a mano el que mejor va con el momento y este es el de la Mimi Crossbody bag con Wristlet de Wolf 1834, destinada a convertirse en el imprescindible de la mujer moderna y dinámica.

La cuestión es que fue diseñada para acompañarte en cada ocasión, es una pieza que combina elegancia, practicidad y versatilidad en un solo accesorio.

Un diseño, infinitas posibilidades

La Mimi se adapta a tu ritmo de vida:

• Como bandolera, perfecta para acompañar tus días activos.

• Como Wristlet con la correa incluida, ideal para esos momentos donde menos es más.

• Como belt bag, ajustada en la cintura para un estilo relajado y moderno.

Es la compañera ideal para la mujer que quiere llevar consigo su mundo con ligereza y estilo porque lo chic también puede ser versátil:

• 3 compartimentos espaciosos que combinan estilo y funcionalidad.

• Material en piel vegana acolchada, suave y sofisticado al tacto.

• Colores que van desde tonos vibrantes hasta el negro, eterno básico del armario.

• Accesorio ligero y compacto: 18 cm x 3.8 cm x 10.8 cm.

Llévala a todas partes

La Colección Mimi ofrece una amplia gama de bolsos diseñados para la mujer en movimiento, con colores brillantes y compartimentos pensados para llevar con estilo lo esencial del día a día: desde la laptop y el pasaporte, hasta el teléfono, tarjetas identificaciones y cartera.

Cada pieza combina sofisticación y practicidad, transformando la organización en un gesto de moda.

Con acabados cuidados y un diseño versátil que se adapta a múltiples estilos, Mimi redefine el accesorio femenino como un aliado elegante y funcional.

Sobre Wolf

Desde 1834, WOLF ha diseñado creaciones atemporales que combinan calidad, innovación y sostenibilidad. Con más de 190 años de experiencia, WOLF elabora a mano piezas diseñadas para durar toda la vida, protegiendo lo que más te importa.

Comprometida con la protección del planeta, WOLF ostenta con orgullo el Positive Luxury Butterfly Mark, asegurando que cada decisión que tomamos refleje cuidado tanto por tu legado como por el medioambiente.