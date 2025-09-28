Una caricia que aleja los malos humores del cuerpo

Silvia Ojanguren

Es una realidad que cada parte de tu cuerpo merece estar fresca y protegida, por eso Dove ofrece la innovación más avanzada: All Body Deo.

Es el primer desodorante con una solución integral contra el mal olor corporal más allá de las axilas, brinda cuidado superior y que ha hecho de Dove experto en el cuidado de la piel.

Tu cuerpo huele bien

El nuevo desodorante recoge las voces de miles de mujeres que buscan productos más efectivos y que les permitan sumen sentirse más seguras.

Dove All Body Deo transforma el concepto del desodorante en autocuidado diario.

Sus credores dicen que protege desde el cuello hasta los pies porque ha sido cuidadosamente preparado para proteger zonas sensibles como pecho, espalda, muslos o pliegues… que sudan, se irritan y necesitan atención.

Para necesidades reales

Durante años, el desodorante se había limitado a una sola zona del cuerpo, pero un estudio realizado por Dove y Terán (2024)· reveló que 74% de las personas ha tenido preocupaciones de mal olor más allá de las axilas.

Pero, un pero, la mayoría nunca consideró usar un desodorante en esas áreas por falta de opciones seguras, suaves y efectivas.

Admás 40% de las mujeres reporta mal olor en zonas íntimas o del pecho, y una de cada 4 enfrenta sensibilidad en esas mismas áreas.

Dove All Body Deo nace como una solución que protege y cuida cada rincón del cuerpo con la confianza de estar respaldada por dermatólogos, formulado con vitamina B3, ingredientes hidratantes y fragancias suaves que nutren y reconforta la piel sin irritarla.

Formatos diferentes

● Aerosol: sensación fresca e inmediata, con aceites nutritivos y aplicación ligera.

● Crema: con 3% de vitamina B3 activa, ayuda a reducir manchas, suavizar la piel y reforzar su barrera natural.

Ninguno tiene aluminio ni alcohol, están dermatológicamente probados y aptos para zonas delicadas.

Incluyen fragancias diseñadas para brindar una experiencia sensorial única, como Raspberry & Rose y Lavender & Camomile.

Dove All Body Deo transforma el desodorante en un aliado completo de autocuidado, formulado con la misma suavidad que ha hecho de Dove el experto en cuidado de la piel.

Rompemos el paradigma de que el desodorante es solo para las axilas y Dove All Body Deo se integra forma a la rutina corporal de cada mujer, cuidando hasta las zonas más delicadas, comenta Thalía Reyes, directora de Marketing para Desodorantes en Unilever México.

Un cuidado que abraza el bienestar físico y emocional

Está formulado para ofrecer protección efectiva sin comprometer la salud de la piel, porque no contiene alcohol ni aluminio, por eso es seguro incluso en las zonas más delicadas del cuerpo.

Su fórmula enriquecida con ingrediente clave -como la vitamina B3- respalda su uso diario en áreas sensibles más allá de las axilas, garantizando un cuidado integral y dermatológicamente confiable, dice la dermatóloga Daniela Arteaga Rodríguez.