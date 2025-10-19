Una ciudad sin igual, con todo para el turista global

Antonio Ávila

Chicago recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo por noveno año consecutivo: la mejor gran ciudad de Estados Unidos del Nast Traveler Reader´s Choice Awards

Más de 750 mil votos fueron emitidos este año y Chicago también reafirmó su reputación de Chicago por acoger a visitantes de todos los orígenes y procedencias.

En la edición británica de los Premios Readers’ Choice de Condé Nast Traveller de 2025, Chicago fue nombrada una de las ciudades más acogedoras del mundo y la única estadounidense en obtener este reconocimiento.

La fama reconocida

Ser nombrada la Mejor Gran Ciudad de Estados Unidos por los lectores de Condé Nast Traveler, “uno que se siente más significativo que nunca”, dijo Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago.

Este reconocimiento proviene de viajeros experimentados y exigentes del mundo, confirma lo que sabemos: Chicago es una ciudad de clase mundial con una belleza, cultura y hospitalidad inigualables.

En un momento en que las narrativas negativas a menudo eclipsan nuestra realidad, esta distinción ayuda a mostrar el verdadero espíritu y la vitalidad de nuestra ciudad al mundo.

Calor cultural y más

El premio es un poderoso motor para nuestra economía turística, que genera más de 20 mil millones de dólares anuales y sustenta más de 130 mil empleos locales.

Estamos profundamente orgullosos de este logro y agradecidos a todos los que hacen de Chicago un destino único”.

Buen lugar para estar

La semana pasada, Choose Chicago anunció que los hoteles locales tuvieron el verano más fuerte registrado en demanda de habitaciones como en ingresos, rompiendo con las tendencias nacionales en un año difícil para la industria turística.

Más de 3.56 millones de habitaciones de hotel se ocuparon durante los meses de junio, julio y agosto de 2025, lo que representa un aumento del 4.3 % con respecto a los niveles de demanda de 2024 y superando el récord anterior de 2019.

“Este reconocimiento es un testimonio de la gente de Chicago: su espíritu acogedor, creatividad y determinación”, dijo el alcalde Brandon Johnson.

“La fortaleza de Chicago siempre ha provenido de sus residentes, cuyo esfuerzo y orgullo se reflejan en cada barrio, restaurante, teatro y hotel de nuestra ciudad.

“Ser nombrada la Mejor Gran Ciudad de EE. UU. por noveno año consecutivo… es un logro sin precedentes, y no sería posible sin la dedicación de nuestros trabajadores de la hostelería y socios del sector, quienes hacen que los visitantes se sientan como en casa todos los días.

El gobernador J.B. Pritzker dijo “Chicago es realmente la mejor ciudad del mundo, y ahora, una vez más, el mundo está de acuerdo”.

“Mientras los críticos intentan presentar a Chicago como algo temible, el resto del mundo sabe la verdad: esta es la mejor gran ciudad de Estados Unidos”, declaró.

El anuncio de este premio se produce en un momento en que Chicago continúa experimentando un impulso significativo en la industria turística.

En 2024, Chicago recibió unos 55.3 millones de visitantes, generando un impacto económico de $20,600 millones de dólares y apoyando más de 130,000 empleos.

La infraestructura para reuniones y convenciones de Chicago sigue siendo un pilar fundamental de su atractivo.

Desde McCormick Place hasta Navy Pier, pasando por teatros, salones de banquetes, estadios deportivos y aeropuertos de fácil acceso, la capacidad de la ciudad para albergar eventos de talla mundial de todos los tamaños y perfiles sigue atrayendo tanto a viajeros de placer como a grupos de negocios.

«Felicitaciones a toda la industria hotelera y turística de Chicago», declaró Michael Jacobson, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de Illinois.