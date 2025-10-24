Alza la guardia, vacúnate a tiempo contra la influenza

Silvia Ojanguren

Nadie debe olvidar que la influenza es una de las enfermedades más contagiosas y de mayor impacto en la salud pública, a escala mundial provoca más de 5 millones de casos graves y 650 mil muertes anuales.

El riesgo toca la puerta en México y es la principal causa de muerte entre las enfermedades prevenibles por vacunación, una cruel realidad que cobra vidas.

¿De dónde viene el mal?

Es causada por el virus de la influenza, no es un resfriado, sino que puede desencadenar complicaciones clínicas que llegan a ser graves.

Es un hecho toda la población está expuesta a la influenza y a sufrir complicaciones graves, incluso las personas sanas, y la vacunación es fundamental para prevenirlas.

Su importancia es aún mayor en los grupos prioritarios: de menores de cinco años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas como diabetes, padecimientos cardiovasculares o cáncer», dice Julissa Rodríguez, gerente médico de Sanofi.

La vacunación contra la influenza reduce en 41% la mortalidad por complicaciones, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares y otras comorbilidades.

La temporada de influenza 2024–2025 cerró con más de 12,600 casos confirmados, siendo la cifra más alta registrada en los últimos años, y con un total de 542 defunciones asociadas.

Julissa Rodríguez expone: «Nadie debería morir por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Por ello es fundamental fortalecer la cultura de la prevención y garantizar el acceso a las vacunas, una herramienta segura y eficaz que salva millones de vidas cada año».

Más allá de influenza

El Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial México propone un nuevo enfoque integral para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con hipertensión arterial.

Destaca la importancia de la vacunación como medida preventiva clave y recomienda la vacunación en personas mayores de 50 años y con hipertensión, para reforzar el compromiso con brindar una atención más completa y preventiva de la salud cardiovascular.

El cardiólogo Martín Rosas, miembro de GREHTA, señala que existe relación entre el pico de casos de influenza y el aumento de infartos de miocardio en cada temporada.

De manera similar, menciona, se ha identificado una asociación entre la influenza y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.

«Ante esta situación, la vacunación se convierte en la principal medida preventiva y la estrategia más eficaz para evitar complicaciones por infección del virus de la influenza», dice el especialista.

Detalles médicos

Luisa Dorrio, directora de Comunicación de Sanofi LATAM, dice que en la compañía:

«Reafirmamos nuestro compromiso con la salud… Nos enorgullece contribuir a los esfuerzos de vacunación… apoyando la protección de millones de personas con vacunas de la más alta calidad y seguridad».

Este año, Sanofi brindará más de 38 millones de vacunas contra la influenza estacional, creadoas en las plantas de México y actualizadas para combatir las 4 cepas activas, entre ellas HN, una de las variantes con mayor circulación en el país.

Así Sanofi refuerza el compromiso de fortalecer la prevención, reducir la carga de enfermedades y contribuir al bienestar de la población.

Sanofi tiene un compromiso histórico desde hace casi 100 años con la salud pública en México mediante la innovación en vacunas.