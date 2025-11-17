Barbie con diabetes, una muñeca con espíritu social

Vida Idea Segura

Como inspiración a las millones de personas que viven en el mundo con diabetes, apareció en el universo de la muñeca más conocida en el mundo, Barbie con diabetes tipo 1.

Es parte de la línea Barbie Fashionistas y ha sido lanzada en 2025 como parte de los esfuerzos globales de representación de Mattel, incorpora elementos reales que forman parte de la vida cotidiana de muchas niñas y niños con diabetes tipo 1.

Apoyo emocional y más

Su presencia en el mercado mexicano cobra relevancia en estas fechas, al generar conversación sobre salud, diversidad y visibilidad en la infancia.

“Barbie ha sido, por más de seis décadas, un espejo de la sociedad y una inspiración para que niñas y niños imaginen un futuro sin límites”, dice Rafael Álvarez, Director de Marketing de la categoría de muñecas.

“Con esta edición reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la representación, demostrando que la diversidad también forma parte del juego”, señaló.

Barbie con diabetes tipo 1 fue creada en colaboración con expertos médicos y organizaciones como Breakthrough T1D, para garantizar una representación respetuosa y realista.

Barbie refleja historias reales

En México, Mattel se unió a la asociación Con Diabetes Sí Se Puede para llevar a cabo una colaboración enfocada en visibilizar y acompañar a infancias que viven con esta condición.

La muñeca porta:

 Monitor continuo de glucosa (MCG) en el brazo

 Bomba de insulina colocada en la cintura

 Vestimenta en tonos azules y patrones alusivos a la concientización sobre la diabetes

Estos elementos buscan no solo normalizar la condición, sino también generar empatía y abrir conversaciones significativas desde el juego.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Mattel por trabajar de la mano con organizaciones que impulsan un entorno más inclusivo, accesible y empático para todas las niñas y niños.

Una realidad

En México, la diabetes tipo 1 representa del entre 5% al y 10 % de los casos de diabetes y a miles de niñas, niños y adolescentes cada año, según la Asociación Mexicana de Diabetes.

Barbie desea ser puente para la conversación en casa, en las aulas y en la sociedad, promoviendo un entorno donde la diversidad se celebre desde la niñez.

Porque sin importar el diagnóstico, todas las niñas tienen derecho a jugar, crear y ser lo que quieran ser.

La línea Barbie Fashionistas continúa ampliando su universo con Barbies que representan distintas realidades: tonos de piel, tipos de cuerpo, estilos de cabello y condiciones de salud.

La llegada de esta edición fortalece el mensaje de que todos los niños merecen encontrar en Barbie una posibilidad de verse, imaginar y pertenecer.