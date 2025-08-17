Chiles en nogada, una delicia con historia y tradición

Silvia Ojanguren

Cada año los paladares mexicanos se deleitan con uno de los platos más tradicionales y sabrosos de México, lo chiles en nogada, se dice que no hay plato más nacional, por los colores de la bandera…

Es una fiesta comerlos, tanto que “una comida de chile en nogada es como una segunda Navidad…” ha hecho que las familias poblanas se reúnan, a elaborarlo, degustar y convivir, dice Jaime Oropeza, secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla.

Una delicia verdadera

El centro cultural Glashaus fue sede la celebración del chile en nogada, uno de los puntos más importantes de Latino Gastronomic:

Dejando en claro que la cocina tradicional mexicana está más viva que nunca y que puede ser reinterpretada, admirada y compartida con la misma pasión con la que nació.

Celebramos este platillo emblemático y el talento de nuestra cocina y la riqueza cultural de Puebla, dijo Sandra Hernández, Directora de Latino Gastronomic.

Para muestra 4 botones

Se degustaron cuatro cocinas poblanas con firma propia: Valiente, Mural de los Poblanos, Moyuelo y Augurio, llevaron a la mesa su interpretación del chile en nogada, con profundo respeto por los ingredientes y el relato histórico del platillo.

Desde la elección del picadillo hasta la textura exacta de la nogada, el proceso fue en una cocina abierta que permitía observar de cerca los cortes, montajes y secretos detrás de cada versión.

Maestros en acción

Los chefs que estuvieron a cargo:

Eduardo Luna (restaurante Valiente), miembro de la cofradía culinaria más antigua del mundo, La Chaîne des Rôtisseurs.

Fernando Hernández (restaurante Moyuelo), incluido en la Guía México Gastronómico entre los 120 mejores restaurantes del país.

David Fuentes (restaurante Mural de los Poblanos), galardonado como “Restaurante del Año” por la revista Restaurantes Puebla en 2018

Ángel Vázquez (restaurante Augurio), premiado como “Mejor Restaurante Nuevo” en México por Gourmet Awards en 2017.

Glashaus ha sido clave en la conceptualización del festival. Este centro cultural y venue de arte que combina luz, aire y naturaleza crea un escenario que respira y se transforma según cada experiencia.

Chile en nogada: Joya de Puebla fue un evento antesala de Latino Gastronomic: Congreso y Festival que se llevará a cabo del 4 al 7 de septiembre en el Auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla.

Su primera edición reunirá a más de veinte reconocimientos de talla mundial, consolidándose como el congreso que ha reunido más talento y premios en la historia de Puebla y el más relevante de la gastronomía latina.

Entre sus protagonistas habrá ocho chefs reconocidos por la Guía Michelin, cuatro galardonados como los mejores del mundo en su especialidad, dos campeones mundiales de chocolate, cuatro embajadores oficiales de cocinas regionales icónicas de México, un premio internacional a la trayectoria y dos chefs presentes en rankings globales como The World’s 50 Best Restaurants.

El Festival de Latino Gastronomic ofrecerá una experiencia única con la participación de joyas de la cocina poblana:

Aislados, Arrecifes, Casa de los Muñecos, Casa Morales, Casona de los Sapos, Casona María, Comal Cocina de Antojo, Custodia, El Anafre Rojo, El Burladero, El Mural de los Poblanos, Fonda de Santa Clara, Jacinta Cocina Casual, La Casa del Mendrugo, Puerto de Veracruz y Valiente, que deleitarán a los asistentes con sus mejores recetas.